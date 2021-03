Börsenplätze creditshelf-Aktie:



Kurzprofil creditshelf Aktiengesellschaft:



creditshelf (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol Deutschland: CSQ) ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, Unternehmenskredite zu arrangieren, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen.



Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. (10.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - creditshelf-Aktienanalyse von FMR Research:Mariya Lazarova und Marcus Silbe, Aktienanalysten von FMR Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der creditshelf Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol Deutschland: CSQ) weiterhin zu kaufen.Am Dienstag, den 09.03.2021, habe creditshelf angekündigt, dass sie ihre seit 2019 bestehende Partnerschaft mit der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100) vertiefen werde. Dadurch könnten dann auch die Kunden der Commerzbank aus dem Segment Privat- und Firmenkunden von den Finanzierungsleistungen der creditshelf profitieren. Die Ausweitung der Kooperationsleistungen beschränke sich zunächst auf die Marktregion "Süd" der Commerzbank, die Bayern und Baden-Württemberg umfasse.Die Analysten würden die Erweiterung der Partnerschaft als sehr positiv erachten und glauben, dass dadurch auch viele Wachstumsmöglichkeiten für creditshelf entstünden: i/ creditshelf könnte einen breiteren Kundenkreis erreichen, was folglich zur Erhöhung von Kreditvergabe führe; ii/ da nun auch Kunden von creditshelf von der Produktlinie der Commerzbank profitieren würden, könnte die Gesellschaft nicht nur ihr Leistungsspektrum (indirekt) erweitern, sondern auch von Vermittlergebühren profitieren; iii/ die Fortführung und Ausbau der Kooperation mit der Commerzbank habe starke Signalwirkung für den Markt mit creditshelf als zuverlässigem Geschäftspartner, der andere Kreditgeber anziehen könnte.creditshelf habe ferner berichtet, dass das Unternehmen sein Wachstum in 2020 weiter habe fortsetzen können. Details dazu würden am 30.03.2021 veröffentlicht. Nach eigenen Angaben habe creditshelf darüber hinaus in den ersten zwei Monaten des Jahres 2021 Kredite im Wert von 18,6 Mio. Euro vermitteln können, was deutlich mehr sei als im gesamten Q1/20 (11,6 Mio. Euro). Hierbei sei jedoch zu beachten, dass Q1/20 aufgrund der anfänglichen Covid-19-Effekte (z.B. Unsicherheiten im Markt für digitale Mittelstandsfinanzierung, insbesondere auf der Kreditgeberseite) schwächer als erwartet ausgefallen sei. Das Unternehmen habe weiter berichtet, dass auch die Pipeline für die kommenden Wochen vielversprechend sei, was nach Erachten des Analysten weiteres Wachstum sicherstellen werde.Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.