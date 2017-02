Top Ten Geldanlage: So legten die Deutschen im Januar ihre Ersparnisse an:



1. Girokonto (57%)

2. Sparbuch (52%)

3. Tagesgeld (36%)

4. Bausparvertrag (32%)

4. Bargeld (32%)

6. Lebensversicherung (29%)

7. Altersvorsorge (28%)

8. Festgeld (18%)

9. Fonds (17%)

10. Aktien (13%)



Hintergrund zum comdirect Spar- und Anlageindex



Quickborn (www.aktiencheck.de) - Die Deutschen halten an ihren Sparvorsätzen fest - nur an der Ausführung hapert es noch, so comdirect in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Bereits im Dezember gaben 17 Prozent der Bundesbürger an, im Januar mehr sparen zu wollen. Und auch in diesem Monat möchte knapp jeder Fünfte (18 Prozent) mehr zur Seite legen. Dennoch haben die Deutschen im vergangenen Monat mehr Geld ausgegeben - das zeigt der aktuelle comdirect Spar- und Anlageindex, der von 99,8 Punkten auf aktuell 98,0 Punkte gesunken ist. Im Schnitt hat jeder Bundesbürger nur noch 109 Euro auf die hohe Kante gelegt (Vormonat: 112 Euro).