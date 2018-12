Milliarden-Finanzierungen für asiatische Fintechs



"Fintechs und Banken in Europa sind gut beraten, die Entwicklungen auf dem asiatischen Finanzmarkt genau zu verfolgen. Die dortigen Investitionssummen übersteigen die Finanzierungen in Europa um ein Vielfaches", sage Arno Walter, Vorstandsvorsitzender von comdirect. Das chinesische Fintech Ant Financial etwa habe in zwei Finanzierungsrunden 18,5 Milliarden Dollar eingesammelt. Das entspreche den gesamten Investitionen in alle deutschen Startups der vergangenen zehn Jahre.



Insgesamt gebe es in Asien 13 Fintech-Unicorns, also Startups mit einer Bewertung von über einer Milliarde Dollar. Das seien zwar sechs weniger als in den USA. Mit einem Gesamtwert von 217 Milliarden Dollar seien sie aber fast vier Mal so wertvoll wie die Fintech-Unicorns in Übersee (58 Milliarden Dollar). "Es ist gut möglich, dass die Unternehmen diese Finanzkraft nutzen, um verstärkt in den europäischen Markt einzusteigen", sage Walter.



Hintergrund zur Studie



Basis der comdirect Fintech-Studie sei Barkow Consultings Fintech Money Map, Deutschlands führende und meistgenutzte Datenquelle für Fintech-Startups und Fintech-Venture Capital. Redaktionsschluss für die Analyse war Ende September 2018. Fintech-Venture Capital-Investitionen würden seit Anfang 2012 erfasst. Fintech-Startups und Gründungen seien seit 2007 rückwirkend integriert worden.



Die Daten der Fintech Money Map würden durch kontinuierliche Analyse und Auswertung aller relevanten Nachrichtenquellen und Datenbanken gewonnen. Barkow Consulting setze dabei auf eine Kombination von Mensch (ca. 2/3 der relevanten Datenpunkte) und Maschine (ca. 1/3 der Datenpunkte). Die Fintech Money Map umfasse derzeit weit über 800 Startups. Aktuell seien mehr als 1.000 Risikokapital-Investoren und fast 3 Milliarden Euro Venture Capital-Investitionen in der Datenbank erfasst. (14.12.2018/ac/a/m)





