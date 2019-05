Auf Platz zwei der Top-Käufe sei der Chemie- und Pharmakonzern Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) gefolgt. "Auf der Hauptversammlung wurde Vorstandschef Werner Baumann als erster amtierender DAX-Chef von den Aktionären nicht entlastet. Auch die schlechten Prognosen mit Blick auf Monsanto trüben das Bild. Trotzdem griffen spekulative Anleger im April bei der Bayer-Aktie zu", erkläre Lipkow.



BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) und NEL (ISIN NO0010081235/ WKN A0B733) hätten sich auf Platz drei und vier der Top-Käufe im April befunden. Das norwegische Unternehmen NEL ASA liefere Lösungen für die Herstellung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Lipkow: "NEL trifft mit seinen Angeboten den Zahn der Zeit. In den vergangenen Wochen wurde über das Unternehmen aufgrund eines neuen Großauftrags stark in den Medien diskutiert. Die comdirect Kunden sahen hier Chancen und griffen zu."



Der amerikanische Versandhändler Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) habe jeweils Platz fünf der meistgekauften sowie meistverkauften Aktien im April belegt. "Die Positionierung in Richtung B2B-Geschäft zeichnet sich immer stärker ab und das zahlt sich in barer Münze aus", so Lipkow.



Auf dem zweiten Platz der Top-Verkäufe habe SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) gestanden. Nach der Zahlenbekanntgabe und der guten Entwicklung des Börsenkurses hätten Privatanleger Gewinne beim deutschen Softwarehersteller mitgenommen. Auf Platz drei der meistverkauften Titel sei Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) gefolgt. Der Automobilkonzern habe weiterhin mit zurückgehenden Absatzzahlen und der Dieselmotorenproblematik zu kämpfen.



Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) habe die Liste der Top-Verkäufe im April abgeschlossen. "Die Erwartungen an die Quartalszahlen und Produktpräsentation waren sehr hoch und konnten nicht erfüllt werden. Viele Privatanleger haben aktuell eine geringere Fantasie für die Entwicklung, daher wurden die Gewinne der letzten Monate mitgenommen", so Lipkow. (17.05.2019/ac/a/m)







Quickborn (www.aktiencheck.de) - Die Berichterstattungssaison im April hatte großen Einfluss auf die Entwicklung des comdirect Brokerage Index, so die Analysten der comdirect bank.Nach einem guten Start in das Börsenjahr sei der Index im April auf 96,8 Punkte und damit erstmals in 2019 unter 100 Punkte gesunken. Ein Wert unter 100 zeige, dass comdirect Kunden mehr Titel, also Aktien, Renten und Fonds, gegenüber dem Vorjahresdurchschnitt verkaufen als kaufen würden. Die Veröffentlichung der Unternehmenszahlen für 2018 habe vielfach zu Gewinnmitnahmen geführt. Auch der anhaltende Handelsstreit zwischen den USA und China habe die Verkaufsstimmung der Privatanleger gefördert.Der Index für Aktien sei im April signifikant von 102,3 auf 94,3 Punkte gesunken und sei damit größter Treiber für den Rückgang des Brokerage Index gewesen. Die comdirect Kunden hätten stattdessen aktive Fonds stärker zugekauft, der Teilindex habe sich auf 142,5 Punkte erhöht. Auch Renten seien stark von 83,8 auf 105,2 Punkte gestiegen. "Die neu aufgelegte Unternehmensanleihe des Süßwarenunternehmens Katjes sowie die Aktienanleihe auf Wirecard weckten das Interesse der Privatanleger", habe Andreas Lipkow, Marktexperte bei comdirect, gesagt und ergänzt: "Durch die herrschenden Unsicherheiten an den Märkten blicken viele comdirect Kunden stärker auf die langfristig mögliche Entwicklung ihres Portfolios."