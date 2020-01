Der comdirect Brokerage Index im Detail



Dezember 2019/ November 2019



Index gesamt 96,6/ 98,7



Aktien 91,2/ 94,1



Fonds (ohne ETFs)* 111,4/ 97,1



ETFs* 117,2/ 103,8



Zertifikate 99,4/ 103,1



Optionsscheine 97,5/ 102,1



Renten 76,2/ 99,3



* ohne Sparpläne



Der comdirect Brokerage Index erscheine monatlich. Die Daten zur Berechnung des Index seien repräsentativ für das Verhalten der Privatanleger in Deutschland. Ein Indexstand über 100 Punkten zeige an, dass im betrachteten Monat im Vergleich zum Referenzzeitraum Wertpapiere eher gekauft worden seien. Ein Stand unter 100 Punkten zeige im Vergleich zum Referenzzeitraum an, dass Wertpapiere eher verkauft worden seien. Für die Berechnung des Indexwertes würden die Wertpapierkäufe den -verkäufen der rund 1,5 Millionen Depotkunden der comdirect bank AG gegenübergestellt und mit dem Durchschnitt des vorangegangenen Jahres verglichen. Beim Gesamtindex würden die Wertpapierklassen Aktien, Fonds, Zertifikate, Renten und Optionsscheine entsprechend ihres Anteils an den Gesamtorderzahlen berücksichtigt. Ein Indexwert für jede einzelne Anlageform werde jeweils gesondert berechnet. (15.01.2020/ac/a/m)







FrankfurtQuickborn (www.aktiencheck.de) - Befeuert durch die Wahl in Großbritannien setzte der deutsche Leitindex DAX im Dezember zur Jahresendrally an, so die Analysten der comdirect bank."Das Schlimmste aus Anlegersicht ist Unsicherheit. Diese wurde durch den klaren Wahlsieg der Brexit-Befürworter genommen. Das hatte positive Auswirkungen auf den DAX", erkläre Andreas Lipkow, Marktexperte bei comdirect. Mitte Dezember habe der deutsche Leitindex mit rund 13.400 Punkten das Jahreshoch erreicht.Nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses in Großbritannien und dem kurzen Handelsmonat durch die Weihnachtsfeiertage sei allerdings bereits Mitte Dezember die Luft raus gewesen. Der DAX habe sich auf einem Kursniveau um 13.300 Punkten eingependelt. Auf Grund der gestiegenen Kurse hätten viele deutsche Privatanleger zum Jahresende Gewinne mitgenommen. Dies lege der comdirect Brokerage Index für Dezember nahe, der von 98,7 leicht auf 96,6 Punkte gesunken sei. Ein Wert unter 100 zeige, dass die comdirect Kunden mehr Aktien, Renten und Fonds im Vergleich zum Durchschnitt des Vorjahres verkauft als sie gekauft hätten.Vor allem bei den Einzeltiteln hätten Investoren ihre Anteile verkauft, der Teilindex der Aktien sei auf 91,2 Punkte (Indexstand November: 94,1 Punkte) gesunken. "Bei den meistverkauften Aktien im Dezember befinden sich hauptsächlich Werte, deren Kurse im vergangenen Börsenjahr stark gestiegen sind. Die comdirect Kunden nahmen hier also zum Jahresende Gewinne mit", sage Lipkow, Marktexperte bei comdirect.Fonds und ETFs seien im Gegensatz weiter stark nachgefragt worden, beide Teilindices seien angestiegen (Fonds: 111,4 Punkte, ETFs: 117,2 Punkte). "Der Fokus liegt auf weltweit breit aufgestellten Aktienindices. Aber auch Technologiewerte werden von den Kunden nachgefragt", sage Lipkow. Bei den Optionsscheinen (97,5 Punkte) hätten im Dezember vor allem amerikanische Einzeltitel von Morgan Stanley auf der Einkaufsliste der comdirect Kunden gestanden.Wieder einmal habe die Aktie von Wirecard im Fokus der Anleger gestanden. Sowohl bei den Käufen als auch den Verkäufen führe sie die Liste der Top-Aktien an. Der Technologiekonzern sei nicht nur der schwächste DAX-Wert im Dezember, sondern auch einer der Top-Verlierer im deutschen Leitindex im Jahr 2019 gewesen. Trotzdem sei die Aktie durch die hohen Schwankungen für spekulative Anleger interessant. Weitere Verlierer im DAX seien 2019 Lufthansa und der Werkstoffhersteller Covestro gewesen. Die Gewinner im vergangenen Jahr seien der Luft- und Raumfahrtkonzern MTU , der Sporthersteller adidas und der Rückversicherer Münchener Rück ( ISIN DE0008430026 WKN 843002 ) gewesen. VARTA gestanden. "Der deutsche Batteriehersteller brachte in 2019 eine neue Technologie auf den Markt, die unter anderem in den neuen Apple Airpods zu finden ist", erläutere Lipkow das Kaufinteresse der comdirect Kunden. Der norwegische Wasserstoffhersteller NEL ASA sei auf dem dritten Platz der Top-Käufe gefolgt. TeamViewer , ein Anbieter von Fernzugriff-Lösungen, habe im Dezember auf dem vierten Platz der meistgekauften Aktien gestanden."Nach dem erfolgreichen IPO im September 2019 wurde TeamViewer im Dezember in den MDAX aufgenommen. Durch diesen Aufstieg erhielt der Technologiekonzern eine große mediale Aufmerksamkeit und konnte Privatanleger für den Einstieg begeistern", sage Lipkow. Der amerikanische Technologieriese Microsoft habe die Liste der meistgekauften Aktien im Dezember abgeschlossen.Bei den meistverkauften Einzeltiteln im Vormonat hätten erfolgreiche Werte dominiert, bei denen Privatanleger zum Jahresende Gewinne mitgenommen hätten. Auf Platz zwei habe Apple gestanden. Das Unternehmen habe von der Spekulation um gute Absatzsatzzahlen profitiert und ein neues Allzeithoch erreicht. Auf den Plätzen drei bis fünf seien die Deutsche Bank , das Pharmaunternehmen Evotec und der Versandhändler Amazon gefolgt.