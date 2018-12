Berichtsaison im November habe starke Auswirkungen auf Handelsaktivitäten

Eine Besonderheit habe sich mit Blick auf die meistgekauften sowie verkauften Aktientitel im November gezeigt: Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF), Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) und Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) hätten sowohl auf den Plätzen eins bis drei der Top-Käufe als auch der Top-Verkäufe gestanden. "Alle drei Aktientitel haben im November Zahlen veröffentlicht, die nicht die Erwartungen der Anleger erfüllten. Das hat zu volatilen Kursen und zu interessanten Einstiegsmöglichkeiten für kurzfristige Anleger geführt", erkläre Lipkow. BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) sei auf dem vierten Platz der meistgekauften Aktien gefolgt. "Hier sehen wir erste zaghafte antizyklische Käufe, nachdem BASF zuvor starke Kursverluste hinnehmen musste. Auch auf Grund der hohen Dividendenrendite stand BASF auf der Kaufliste", sage Lipkow. Auf Platz fünf der Top-Käufe habe Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) gestanden.



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) habe sich im November auf Platz vier der meistverkauften Aktien befunden. "Die Telekom-Aktie hat sich im Verhältnis zum Gesamtmarkt gut entwickelt. Das haben die comdirect Kunden genutzt, um Gewinne zu realisieren", erläutere Lipkow und füge hinzu: "Eine ähnliche Entwicklung sieht man beim Pharmakonzern Evotec auf Platz fünf der Top-Verkäufe."



Hintergrund comdirect Brokerage Index



Der comdirect Brokerage Index erscheine monatlich. Die Daten zur Berechnung des Index seien repräsentativ für das Verhalten der Privatanleger in Deutschland. Ein Indexstand über 100 Punkten zeige an, dass im betrachteten Monat im Vergleich zum Referenzzeitraum Wertpapiere eher gekauft worden seien. Ein Stand unter 100 Punkten zeige im Vergleich zum Referenzzeitraum an, dass Wertpapiere eher verkauft worden seien. Für die Berechnung des Indexwertes würden die Wertpapierkäufe den -verkäufen der rund 1,3 Millionen Depotkunden der comdirect bank AG gegenübergestellt und mit dem Durchschnitt des vorangegangenen Jahres verglichen. Beim Gesamtindex würden die Wertpapierklassen Aktien, Fonds, Zertifikate, Renten und Optionsscheine entsprechend ihres Anteils an den Gesamtorderzahlen berücksichtigt. Ein Indexwert für jede einzelne Anlageform werde jeweils gesondert berechnet. Weitere Informationen zum comdirect Brokerage Index und zur Methodik finden Sie in einem Factsheet, das wir Ihnen gerne zusenden. (13.12.2018/ac/a/m)





Quickborn (www.aktiencheck.de) - Die anhaltende Unsicherheit an der Börse spiegelt sich auch im comdirect Brokerage Index wider: Der Index stieg im November von 95,6 auf 105,3 Punkte an, so die Analysten der comdirect bank.Ein Wert über 100 zeigte, dass Anleger in diesem Monat mehr gekauft als verkauft hätten. Die Anlageklasse der Aktien sei von 109,9 auf 123,9 Punkte angestiegen und liege damit klar im Kaufbereich. Renten seien stark auf 56,6 Punkte gesunken. Damit hätten sich sowohl Renten als auch Fonds nach wie vor auf sehr niedrigen Werten befunden und würden von den Privatanlegern überwiegend verkauft. "Die comdirect Kunden bauen Anlageklassen mit langem Horizont sukzessive ab und bevorzugen Wertpapiere mit kurzen Laufzeiten wie Aktien und Derivate", sage Andreas Lipkow, Marktexperte bei comdirect. Die Anleger würden weiterhin viel über alle Anlageklassen hinweghandeln.