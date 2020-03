XETRA-Aktienkurs co.don-Aktie:

Kurzprofil co.don AG:



Die co.don AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) zählt zu den weltweit führenden Spezialisten der Zellzüchtung zur gelenkerhaltenden Behandlung von Gelenkknorpeldefekten und Bandscheibendefekten.



Durch Nutzung der patentierten Arzneimittel des Unternehmens können in vielen Fällen Gelenk- und Bandscheibenprothesen vermieden oder deren Einsatz verzögert werden. Orthopäden, Unfallchirurgen und Neurochirurgen setzen zunehmend auf diese regenerativen Therapieverfahren.



Die co.don AG ist an der Frankfurter Börse gelistet. (19.03.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - co.don-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der co.don AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK).Gestern habe co.don einen Maßnahmenplan zur langfristigen und vor allem liquiditätssichernden Sanierung verkündet. Unter dem Leitspruch "Spherox First" sollten unter anderem die firmeninterne Forschung, die aktive Akquise im Bereich der Auftragsfertigung und sämtliche Aktivitäten für einen Eintritt in außereuropäische Märkte bis zum Erreichen der Gewinnzone reduziert werden. Im Detail sollten die Organisationsstrukturen und internen Prozesse verschlankt sowie die Abteilungen auf eine maßgebliche und nachhaltige Absatzsteigerung in Deutschland und in den bereits erschlossenen oder sich in Erschließung befindlichen europäischen Zielmärkten fokussiert werden. Diese Strategie sei aus Sicht des Analysten umso wichtiger, als dass co.don das etwa zweijährige Fenster, in dem das Unternehmen einen europäischen Markteintrittsvorsprung gegenüber dem Hauptwettbewerber Tetec habe, dazu nutzen wolle, um in den relevanten Kliniken der adressierten Kernmärkte den Marktstandard zu setzen.Nach Einschätzung des Analysten seien damit die Voraussetzungen für das Erreichen der Gewinnzone im Jahr 2022e geschaffen worden. Er bestätige daher seine Prognosen und rechne für das Jahr 2022e mit Konzernerlösen von EUR 18,3 Mio. und einem operativen Ergebnis (EBIT) in Höhe von EUR 3,0 Mio. Aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell errechne Hasler auf Sicht von 24 Monaten einen Wert des Eigenkapitals in Höhe von EUR 144,8 Mio. bzw. von EUR 6,00 je Aktie (Base Case-Szenario). In einer Monte Carlo-Analyse habe Hasler anschließend alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt. Daraus würden sich Best-Case- und Worst-Case-Werte des Eigenkapitals von EUR 117,6 Mio. bzw. von EUR 176,4 Mio., entsprechend von EUR 4,84 bzw. von EUR 7,26 je Aktie ergeben. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von EUR 2,00 ergebe sich ein von Hasler erwartetes Kurssteigerungspotenzial von 200%.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt daher sein "buy"-Rating für die Aktien der co.don AG. Das Kursziel laute weiterhin EUR 6,00.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze co.don-Aktie: