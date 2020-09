Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofi capsensixx AG:



Die Unternehmen Axxion, oaklet und die neue coraixx haben sich unter dem Dach der capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17, WKN: A2G9M1, Ticker-Symbol: CPX) zusammengetan, realisieren wichtige Synergieeffekte in der Zusammenarbeit und bieten auf diese Weise eine interessante Chance für Investoren. Als Holdingstruktur, die sich entweder direkt oder indirekt an Fondsverwaltern, Wertpapierdienstleistern, IT Services und Digitalisierungsunternehmen beteiligt, wird die capensixx AG zukünftig das Segment Verwaltung/Service in der PEH-Gruppe bilden. Mit einer Multi-Nischen-Strategie wollen die Unternehmen auf Basis von konkreten Marktbedürfnissen in unterschiedlichen Segmenten gezielte Lösungen entwickeln, die aus leistungsfähigen und bewährten Produkten und Services konfektionieren werden. (02.09.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - capsensixx-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, rät die Aktie der capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17, WKN: A2G9M1, Ticker-Symbol: CPX) weiterhin zu kaufen.Die capsensixx AG habe am vergangenen Freitag H1-Zahlen veröffentlicht, die angesichts der schnellen Erholung des Kapitalmarkts eine positive Entwicklung aufzeigen würden und auch die unternehmenseigenen Ergebniserwartungen übertroffen haben dürften. Der Analyst habe dies zum Anlass genommen, um seine Schätzungen zu überarbeiten.Der Periodenüberschuss der Gesellschaft sei in H1/20 stark auf 0,9 Mio. Euro (H1/19: -0,1 Mio. Euro) angestiegen, wozu vor allem der weggefallene Verlustbeitrag aus den aufgegebenen Geschäftstätigkeiten der coraixx (H1/2019: -0,7 Mio. Euro) beigetragen habe. Allerdings habe auch das Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen trotz kurzer "Corona-Delle" am Kapitalmarkt in H1 stabil auf dem Niveau von 1,9 Mio. Euro (vor Anteilen Dritter) gehalten werden können. Zwar habe das Kernsegment Fondsverwaltung unter der Kapitalmarktschwäche gelitten und im Vorjahresvergleich ein etwas schwächeres Segmentergebnis (-7,5%) erzielt, dies habe durch ein stark gesteigertes Segmentergebnis (+24,4%) im Bereich Verbriefung jedoch zum Teil kompensiert werden können.Für das Gesamtjahr habe der capsensixx-Vorstand seine Prognosen unberührt gelassen. Nach wie vor gehe das Management von einem positiven Gesamtergebnis sowie einem Rückgang im EBITDA (2019: 9,2 Mio. Euro; H1/20: 3,9 Mio. Euro) und der Assets under Administration in Höhe von -5 bis -10% aus. Der Analyst habe sich nach der Zwischenmitteilung zu Q1 noch deutlich konservativer positioniert (MONe EBITDA: 6,6 Mio. Euro), um damit die Unsicherheiten rund um das direkte Marktexposure während der Corona-Pandemie abzudecken.capsensixx habe sich in der Corona-Pandemie überraschend stark behauptet und dabei auch von der rapiden Erholung am Kapitalmarkt profitiert. Diese Entwicklung dürfte sich in Q3 fortsetzen. Die Märkte würden inzwischen wieder neue All-Time-Highs erreichen, was capsensixx‘ Kunden zugutekommen sollte. Die Asset Management Industrie dürfte auch mittelfristig überdurchschnittlich wachsen (dauerhaftes Niedrigzinsniveau, Shift der Altersvorsorge-Verantwortung vom Staat in die privaten Haushalte, Technologie- und Produkterneuerungen). capsensixx sehe der Analyst aufgrund der hohen Qualität in den administrierten Fonds nach wie vor sehr gut positioniert, um an dieser Entwicklung zu partizipieren. Nach Anpassung und Fortschreibung des DCF-Bewertungsmodells ergebe sich ein neues Kursziel von 13,50 Euro (zuvor: 11,50 Euro).Das Rating für die capsensixx-Aktie lautet unverändert "kaufen", so Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG. (Analyse vom 02.09.2020)