Das Rating nach dem jüngsten Kursrückgang lautet unverändert "kaufen", so Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG. (Analyse vom 26.04.2019)



Die Unternehmen Axxion, oaklet und die neue coraixx haben sich unter dem Dach der capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17, WKN: A2G9M1, Ticker-Symbol: CPX) zusammengetan, realisieren wichtige Synergieeffekte in der Zusammenarbeit und bieten auf diese Weise eine interessante Chance für Investoren. Als Holdingstruktur, die sich entweder direkt oder indirekt an Fondsverwaltern, Wertpapierdienstleistern, IT Services und Digitalisierungsunternehmen beteiligt, wird die capensixx AG zukünftig das Segment Verwaltung/Service in der PEH-Gruppe bilden. Mit einer Multi-Nischen-Strategie wollen die Unternehmen auf Basis von konkreten Marktbedürfnissen in unterschiedlichen Segmenten gezielte Lösungen entwickeln, die aus leistungsfähigen und bewährten Produkten und Services konfektionieren werden. (26.04.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - capsensixx-Aktienanalyse von Aktienanalyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, rät die Aktie der capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17, WKN: A2G9M1, Ticker-Symbol: CPX) weiterhin zu kaufen.Die capsensixx AG habe letzte Woche den Geschäftsbericht für 2018 vorgelegt.Ergebnisprognosen nicht erreicht: Die bereits reduzierten Erwartungen des Analysten für das Nettoergebnis seien deutlich verfehlt worden (-49,8%). Der Nettojahresüberschuss (nach Minderheiten) sei auf 1,3 Mio. Euro gesunken (Vorjahr: 2,5 Mio. Euro). Marenbach sei auf Grundlage der bestätigten Ergebnisprognose aus dem Webcast vom Dezember 2018 (stabiles Q4, profitables Umsatz- und Ergebniswachstum für 2018) sowie der Run Rate zum Ende des Q3 (Periodenüberschuss nach Minderheiten 9M 2018: 1,7 Mio. Euro) noch von einem Ergebnis leicht über dem Vorjahreswert ausgegangen (MONe: 2,6 Mio. Euro). seine Annahme stütze sich insbesondere darauf, dass Q4 saisonal bedingt i.d.R. das stärkste Quartal von capsensixx sei (im Schnitt etwas über 1 Mio. Euro Ergebnisbeitrag).Anlaufverluste und negatives Marktumfeld würden belasten: Ursächlich für die Verfehlung der Ergebnisprognose des Analysten seien das negative Kapitalmarktumfeld in Q4 sowie die zum Jahresende größer als erwarteten Anlaufverluste der neuen Gesellschaft coraixx gewesen. Letztere würden sich in gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+39% yoy) und dem Segmentergebnis Digitalisierung & IT Services (-0,7 Mio. Euro) widerspiegeln. Insbesondere in Q4 2018 seien auf Ebene der coraixx Personalbestände aufgestockt und Geschäftsräume bezogen worden. Zudem schreibe capsensixx die erworbene Softwarelizenz (Kaufpreis ca. 5 Mio. Euro) linear ab. In 2018 habe die Segment-AFA daher mit 500 Tsd. Euro zu Buche geschlagen.Guidance und Prognoseanpassung: Für 2019 rechne der Vorstand mit einer leichten Erhöhung des Jahresüberschusses, einer Steigerung der Assets under Administration von 3 bis 5% sowie einer leichten Verbesserung des EBITDAs. Seine Prognosen habe der Analyst auf Grundlage der 2019er Guidance geändert und dabei auch seine Erwartungen bezüglich des Break Evens der neuen Gesellschaft coraixx revidiert. Dieser dürfte nun erst ab 2021 erfolgen. Solange werde das Konzern-Ergebnis nach Ansicht des Analysten noch von weiteren Anlaufverlusten belastet. Er rechne inzwischen mit einem Cash Burn von ca. 1 Mio. Euro p.a. und habe seine Prognosen dahingehend angepasst.Die Visibilität hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisbeiträge von coraixx bleibe weiter gering und dürfte die Equity Story auch in 2019 determinieren. Nach Anpassung und Fortschreibung des DCF-Modells des Analysten ergebe sich ein neues Kursziel von 16,00 Euro (zuvor: 18,00 Euro).