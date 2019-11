Börsenplätze capsensixx-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs capsensixx-Aktie:

7,40 EUR 0,00% (25.11.2019, 09:15)



Xetra-Aktienkurs capsensixx-Aktie:

7,55 EUR (22.11.2019)



ISIN capsensixx-Aktie:

DE000A2G9M17



WKN capsensixx-Aktie:

A2G9M1



Ticker-Symbol capsensixx-Aktie:

CPX



Kurzprofi capsensixx AG:



Die Unternehmen Axxion, oaklet und die neue coraixx haben sich unter dem Dach der capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17, WKN: A2G9M1, Ticker-Symbol: CPX) zusammengetan, realisieren wichtige Synergieeffekte in der Zusammenarbeit und bieten auf diese Weise eine interessante Chance für Investoren. Als Holdingstruktur, die sich entweder direkt oder indirekt an Fondsverwaltern, Wertpapierdienstleistern, IT Services und Digitalisierungsunternehmen beteiligt, wird die capensixx AG zukünftig das Segment Verwaltung/Service in der PEH-Gruppe bilden. Mit einer Multi-Nischen-Strategie wollen die Unternehmen auf Basis von konkreten Marktbedürfnissen in unterschiedlichen Segmenten gezielte Lösungen entwickeln, die aus leistungsfähigen und bewährten Produkten und Services konfektionieren werden. (25.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - capsensixx-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, rät die Aktie der capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17, WKN: A2G9M1, Ticker-Symbol: CPX) weiterhin zu kaufen.capsensixx habe letzte Woche 9M-Zahlen veröffentlicht. Der Umsatz von 24,2 Mio. Euro habe in Q3 um 11,6% unter dem Vorjahreswert (27,0 Mio. Euro) gelegen, womit sich der Gesamtjahrestrend leicht verstärkt habe (9M: -6,4%). Die wichtigeren Netto-Umsatzerlöse hätten in Q3 hingegen um 3,0% auf 5,6 Mio. Euro (Vj: 5,5 Mio. Euro) gesteigert werden können. Damit leide der Konzern trotz guter Marktentwicklungen nach 9M (Stoxx 600 +19,7%; CDAX +12,5%) in Q3 noch etwas unter der abgekühlten Nachfrage bei Small- & MidCap-Fonds, die den Kernkundenkreis der AXXION-Beteiligung bilden würden. Dies zeige sich auch in den nur leicht auf 8,8 Mrd. Euro angestiegenen Assets under Management (31.12.18: 8,5 Mrd. Euro). Gegenüber H1 hätten sich die AUMs stabil entwickelt. Im Vorjahr habe der Konzern nach 9M noch über performancebereinigte Nettomittelzuflüsse von ca. 1 Mrd. Euro berichten können.Die Entwicklung schlage auch auf das EBT nieder, das in Q3 mit 0,9 Mio. Euro (Vj: 1,7 Mio. Euro) v.a. weiter durch die Investitionen in coraixx belastet worden sei. In die Kernbeteiligung AXXION sei in Q3 ebenfalls nochmal investiert worden. So sei der Ergebnisrückgang des Segments (-22,1% nach 9M) auf den Personal- und Technikaufbau zurückzuführen. Das Konzern-Ergebnis nach Minderheiten falle erneut leicht negativ aus (0,05 Mio. Euro). Allerdings würden auf Konzernebene ca. 250.000 Euro Aufwand pro Quartal allein aus der Abschreibung der coraixx-Lizenzen rühren, die jedoch nicht cash-wirksam seien. Zudem würden die Abschreibungen bereits noch nicht gezahlte, jedoch für den Erfolgsfall vereinbarte Earn-Out Fees von 3,5 Mio. Euro reflektieren. Auf Cashflow Basis dürfte capsensixx daher bessere Ergebnisse zeigen.Die ursprüngliche Guidance (Steigerung der AuMs um 3 bis 5%) sowie eine leichte Verbesserung des EBITDAs (2018: 7,8 Mio. Euro) werde untertroffen. Der für H2 angekündigte leicht verbesserte Ergebnisverlauf dürfte dagegen erreicht werden. Der Analyst habe seine Schätzungen nochmals reduziert und dabei in erster Linie auch für 2020 Kostenbelastungen aus coraixx berücksichtigt. Mittelfristig rechne das Unternehmen weiterhin mit einer nachhaltigeren Steigerung der Erträge (ggü. 2019) und habe für 2020 ff. eine mögliche Dividendenerhöhung angekündigt.Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie bei reduziertem Kursziel von 11,00 Euro (zuvor: 13,00 Euro). (Analyse vom 25.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link