Kurzprofil bmp media investors AG:



Die bmp media investors AG (ISIN: DE0003304200, WKN: 330420, Ticker-Symbol: BTBA) ist eine auf den Bereich Medien & Marketing Services fokussierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Berlin.



Seit 1997 investiert bmp media investors in wachstumsstarke Medien- & Marketing Services Unternehmen in Deutschland und Polen und hat hier zahlreiche Erfolgsgeschichten aktiv begleitet. (09.02.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - bmp media investors-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Braun von der Montega AG:Alexander Braun, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die bmp media investors-Aktie (ISIN: DE0003304200, WKN: 330420, Ticker-Symbol: BTBA) weiterhin zu kaufen.bmp habe gestern vorläufige Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres 2016 vorgelegt. Diese seien umsatzseitig mit 14,4 Mio. Euro hinter der vorsichtigen Prognose des Analysten zurückgeblieben. Die Guidance (15 Mio. Euro) sei ebenfalls nicht erreicht worden. Das Ergebnis vor Sondereffekten solle sich in der avisierten Spanne von -1 bis -2 Mio. Euro bewegen. Die endgültigen Ertragszahlen würden noch vom Bewertungsergebnis des VC-Portfolios abhängen. bmp habe bereits im Januar angekündigt, hier Abschreibungen vorzunehmen.Im Rahmen der Veröffentlichung habe sich das Unternehmen zum laufenden Geschäftsjahr geäußert. In 2017 rechne der Vorstand mit einem Umsatzwachstum von 25% und dem Erreichen der Profitabilität auf Ebene der Töchter. Dies entspreche weitestgehend den Analystenprognosen. Neben dem Wachstum bei sleepz und Matratzen Union sehe Braun eine deutliche Verbesserung der Ertragslage bei Grafenfels als Treiber dieser Entwicklung. Die Gesellschaft dürfte 2016 bedingt durch Anlaufkosten in Verbindung mit einer niedrigen Erlösbasis einen Verlust im hohen sechsstelligen Bereich ausgewiesen haben.Im sonst traditionell starken Schlussquartal habe bmp Erlöse in Höhe von 3,5 Mio. Euro erzielt und damit die eigene Prognose (Umsatz rund 4 Mio. Euro) nicht erreicht. Der Analyst habe in seiner letzten Veröffentlichung auf den intensiven Wettbewerb hingewiesen und sehe sich in Anbetracht der soliden Ertragslage (laut bmp sollten sowohl Matratzen Union als auch sleepz in Q4 profitabel gewesen sein) in seiner Annahme bestätigt, dass bmp eine Wachstumsverlangsamung zugunsten der Profitabilität in Kauf genommen habe.Die ursprünglichen Wachstumsziele hätten sich als zu ambitioniert herausgestellt. Auch die Abwertung des VC-Portfolios belaste das Sentiment. Der Erfolg bei der Platzierung der Kapitalmaßnahmen werde davon abhängen, inwieweit bmp die prognostizierte Ergebnisverbesserung im laufenden Geschäftsjahr gelinge. Der Analyst habe seine Prognosen leicht reduziert. Das Kursziel, das sich aus dem DCF-basierten Wert des operativen Geschäfts und dem Buchwert des VC-Portfolios ermittle, liege unverändert bei 0,80 Euro.Das Rating für die bmp media investors-Aktie lautet daher weiterhin "kaufen", so Alexander Braun, Aktienanalyst der Montega AG. (Analyse vom 09.02.2017)