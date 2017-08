Die finale Umsetzung der strategischen Neuausrichtung sei in den letzten Monaten mit einer spürbaren Erholung des Aktienkurses einhergegangen.



Alexander Braun, Aktienanalyst der Montega AG, stuft den bmp Holding-Titel bei einem unveränderten Kursziel von 2,00 Euro von "kaufen" auf "halten" herab. (Analyse vom 21.08.2017)



Börsenplätze bmp Holding-Aktie:



Xetra-Aktienkurs bmp Holding-Aktie:

1,925 EUR +0,84% (21.08.2017, 17:36)



ISIN bmp Holding-Aktie:

DE000A2E3772



WKN bmp Holding-Aktie:

A2E377



Ticker-Symbol bmp Holding-Aktie:

BTBB



Kurzprofil bmp Holding AG:



Die bmp Holding AG (ISIN: DE000A2E3772, WKN: A2E377, Ticker-Symbol: BTBB) (www.bmp-holding.de) ist eine auf den Bereich Schlafwelten fokussierte eCommerce Unternehmensgruppe.



Ihre Tochtergesellschaften sleepz GmbH, Matratzen Union GmbH, Ecom Union GmbH und Markenschlaf GmbH betreiben Online-Shops im Bereich Schlafwelten, so u.a. www.perfekt-schlafen.de, www.markenschlaf.de, www.schlafnett.de, www.matratzenunion.de, www.schlafhandel.de, www.onletto.de, www.schoene-traeume.de oder www.matratzendiscount.de.



Die bmp-Gruppe gehört zu einem der am schnellsten wachsenden Online-Händler im Bereich Schlafwelten in Deutschland. Über die Grafenfels Manufaktur GmbH (www.grafenfels.de) hat bmp zudem eine qualitativ hochwertige Matratzen-Eigenmarke entwickelt. (21.08.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - bmp Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Braun von der Montega AG:Alexander Braun, Aktienanalyst der Montega AG, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating für die bmp Holding-Aktie (ISIN: DE000A2E3772, WKN: A2E377, Ticker-Symbol: BTBB) gesenkt und das Kursziel von 2,00 Euro bestätigt.bmp habe letzten Freitag seine ordentliche Hauptversammlung in Berlin abgehalten. Die dort thematisierten Punkte seien im Folgenden aufgeführt.Der Verkauf des VC-Restportfolios sei notwendig gewesen, um die Liquidität für den Ausbau des operativen Geschäfts sicherzustellen und als reines E-Commerce-Unternehmen attraktiv für strategische Investoren zu sein. Der Vorstand habe geäußert, dass der Preis von 5 Mio. Euro in der Retrospektive nicht zufrieden stellend sei, habe aber auch auf die Problematik aufmerksam gemacht. Durch die Neuausrichtung der Gesellschaft sei eine Nachfinanzierung der VC-Beteiligungen nicht mehr möglich gewesen. Dies sei der Geschäftsentwicklung nicht förderlich gewesen. Eine weitere Verzögerung hätte also unter Umständen den Verkauf erschwert.Das Unternehmen solle künftig als SLEEPZ AG firmieren. Der Name unterstreiche den Abschluss der Neuausrichtung. In diesem Zusammenhang werde ein strategischer 5-Punkte-Plan umgesetzt:Zentralaufbau Schlüsselfunktionen/Optimierung Retailprozesse: Die Töchter würden künftig zentral gesteuert (inklusive Erfassung von Warenbeständen), um die Verfügbarkeit der Produkte zu verbessern. Es werde daneben ein klarer Fokus auf die Liefergeschwindigkeit gelegt. Wichtige Produkte sollten innerhalb von 24-Stunden beim Kunden sein.Aufbau Projektgeschäft: Aktuell befinde sich das Unternehmen z.B. in einer Ausschreibung für die Ausstattung von Betten zweier Kreuzfahrtschiffe. Es sei geplant, dass dieses Projektgeschäft einen wichtigen Umsatztreiber für die Gesellschaft darstelle.Forcierung Kapitalmarktaktivitäten: Der Vorstand wolle in den nächsten Monaten die Investorenansprache intensivieren, um die neue Ausrichtung der Gesellschaft zeitnah am Kapitalmarkt zu platzieren. Dies solle durch Roadshows, die Teilnahme an Konferenzen und einen neuen Internetauftrete geschehen.Grafenfels habe den Vertrieb über den stationären Handel wegen zu geringer Erfolge eingestellt und die Kostenstruktur entsprechend angepasst. Die Grafenfels-Matratzen würden nun preislich deutlich günstiger direkt über die Onlineshops der SLEEPZ-Gruppe verkauft.bmp erstelle derzeit einen Börsenzulassungsprospekt, um ab November 2017 eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht durchführen zu können. Das Volumen stehe noch nicht fest, könnte sich aber im Rahmen 3 bis 6 Mio. Euro bewegen.