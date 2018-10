XETRA-Aktienkurs blockescence-Aktie:

blockescence (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: BCK) ist eine der ersten Investmentfirmen, die sich auf Distributed Ledger Technologie (DLT oder Blockchain-Technologie) konzentriert, um Wertsteigerungen in eigenen Portfoliounternehmen zu schaffen. blockescence implementiert Blockchain-Technologie in bestehenden Geschäftsmodellen, die dadurch weiterentwickelt werden können und folgt einer "Kaufen, Verbessern & Verkaufen" Strategie. (02.10.2018/ac/a/a)



Haar (www.aktiencheck.de) - blockescence-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von blockescence plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: BCK) unter die Lupe.Mitte Juli habe die Firma verkündet, dass eine Kapitalerhöhung von mindestens 10 Mio. Aktien initiiert worden sei. Die neuen Aktien sollten zu 1,35 Euro ausgeben werden. Sage und schreibe über zwei Monate später halte es das Unternehmen weiterhin nicht für notwendig, die Anteilseigner komplett über den Stand der Kapitalerhöhung zu informieren. So gehe es natürlich nicht. Entsprechend volatil der Aktienkurs, der zwischen 1,07 Euro und 1,60 Euro gependelt habe. Ein Kritikpunkt seitens vieler Nebenwerte-Investoren sei zum Beispiel der rechtliche Sitz der Gesellschaft in Malta. Das dortige Aktienrecht sei mit dem hiesigen nicht vergleichbar. Die Möglichkeiten, etwa Fragen zu stellen und die Geschäftsleitung zu "grillen" oder Anträge zur Tagesordnung zu stellen, seien in Malta unbekannt.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten, Gewinne in blockescence mitzunehmen. (Analyse vom 02.10.2018)