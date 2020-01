(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Kurzprofil bet-at-home.com AG:



Seit bereits 15 Jahren zählt bet-at-home.com (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) mit mittlerweile mehr als 4,1 Millionen registrierten Kunden zu den erfolgreichsten Online-Wettanbietern in Europa.



Auf www.bet-at-home.com bietet der Online-Gaming Spezialist mit Sportwetten, Livewetten, Casino, Live-Casino, Games, Hunderennen, Poker und Virtual ein abwechslungsreiches Produktportfolio an. Das gesamte Angebot ist in 15 Sprachen verfügbar. Die bet-at-home Unternehmensgruppe verfügt über Gesellschaften in Österreich, Deutschland, Malta und Gibraltar. Derzeit tragen rund 267 hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens bei. (23.01.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - bet-at-home.com-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie des Online-Sportwetten- und Online-Gaming-Anbieters bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX).Gestern habe die DPA veröffentlicht, dass sich die Bundesländer geeinigt hätten und Online-Casinos nun doch mit in die Lizenzierung ab Juli 2021 aufgenommen werden sollten. Es werde sich aber einiges zum Status-Quo ändern: So solle nicht nur eine zentrale Glücksspielbehörde samt Sperrdatei-Datenbank aufgebaut werden, sondern auch ein Einzahlungslimit bei Online-Casinos von 1000 Euro je Monat eingeführt werden. Auch solle es für Sportwetten ein Werbeverbot in Rundfunk und Internet zwischen 6 und 23 Uhr geben. Im Februar solle es eine Anhörung von Verbänden geben. Die Ministerpräsidenten sollten dem neuen Staatsvertrag Anfang März zustimmen. Silbe werde sein Modell anpassen, sobald die oben genannten Punkte auch konkretisiert und bestätigt worden seien.Auswirkungen auf Lizenzierung in Deutschland 2020 & 2021: Da Online-Casinos nun doch in der neuen Lizenz ab Juli 2021 reguliert sein sollten, stelle sich die Frage, was mit den Sportwetten-Lizenzen (die Online-Casinos ausschließt) passiere, die sich aktuell in der Bewerbungsphase (seit 01.01.20) befinden würden. Zu klären bleibe, ob das Online-Casino-Geschäft für Lizenznehmer bis Juli 2021 "geduldet" werde, oder die Sportwetten-Anbieter für eineinhalb Jahre Online-Casino in Deutschland vorsorglich deaktivieren müssten, um nicht die Lizenz ab Juli 2021 zu riskieren. Dieses Szenario sehe der Analyst aber nicht als Optimal-Lösung für den deutschen Staat an, da dies zumindest einen Teil der Spieler dauerhaft zu Anbietern im Ausland treiben würde und somit sämtliche mögliche zukünftige Steuer-Einnahmen verhindern würde.Nach dem Abschluss des Jahres 2019 habe der Analyst seine Schätzungen überprüft und gehe nun von einer Dividenden-Schätzung von 2,00 Euro je Aktie aus. Der Konsens liege aktuell bei 4,75 Euro, was nach Einschätzung des Analysten zu hoch wäre. Er habe ebenso seine Schätzungen für die Folgejahre konservativ angepasst und erwarte nun 2,50 Euro (Konsens: 4,83 Euro) für 2020e und 3,00 Euro (5,00 Euro) für 2021e.Die Online-Casino News sollte sich weiter positiv auf die Aktie auswirken. Etwaige Risiko-Abschläge durch die Befürchtung, dass Online-Casinos gänzlich ausgeschlossen würden, dürften sich nun auflösen. Die aktuelle Peer-Bewertung des Analysten zeige einen fairen Wert je Aktie von 64,96 Euro. Er setze sein neues Kursziel bei 65,00 Euro (alt: 70,00 Euro), ein Potenzial von 17%.