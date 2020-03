(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze bet-at-home.com-Aktie:



Xetra-Aktienkurs bet-at-home.com-Aktie:

34,26 EUR -6,55% (09.03.2020, 14:58)



Tradegate-Aktienkurs bet-at-home.com-Aktie:

34,00 EUR -6,23% (09.03.2020, 15:04)



ISIN bet-at-home.com-Aktie:

DE000A0DNAY5



WKN bet-at-home.com-Aktie:

A0DNAY



Ticker Symbol bet-at-home.com-Aktie:

ACX



Kurzprofil bet-at-home.com AG:



Seit bereits 15 Jahren zählt bet-at-home.com (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) mit mittlerweile mehr als 4,1 Millionen registrierten Kunden zu den erfolgreichsten Online-Wettanbietern in Europa.



Auf www.bet-at-home.com bietet der Online-Gaming Spezialist mit Sportwetten, Livewetten, Casino, Live-Casino, Games, Hunderennen, Poker und Virtual ein abwechslungsreiches Produktportfolio an. Das gesamte Angebot ist in 15 Sprachen verfügbar. Die bet-at-home Unternehmensgruppe verfügt über Gesellschaften in Österreich, Deutschland, Malta und Gibraltar. Derzeit tragen rund 267 hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens bei. (09.03.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - bet-at-home.com-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie des Online-Sportwetten- und Online-Gaming-Anbieters bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX).Heute habe bet-at-home die 2019er Zahlen veröffentlicht, welche positiv überrascht hätten. Während Silbe mit einem GGR von 141,6 Mio. Euro gerechnete habe, habe das Unternehmen 143,3 Mio. Euro erreicht. Nach Abzug von Wettgebühren und Umsatzsteuer in Höhe von 25,8 Mio. Euro (FMRe: 25,5 Mio. Euro) habe bet-at-home einen Nettoumsatz (NGR) von 117,5 Mio. Euro erzielt. Silbe habe einen NGR von 116,1 Mio. Euro geschätzt. Das Konzern-EBITDA sei bei 35,22 Mio. Euro und somit über der eigenen Guidance 27-33 Mio. Euro und der Analystenschätzung von 33,2 Mio. Euro gewesen. Das Nettoergebnis von 18,0 Mio. Euro sei ebenfalls über Erwartungen gewesen, was insbesondere an der niedriger als geschätzten Steuerzahlung gelegen habe. Während Silbe mit einer Steuerzahlung von 18 Mio. Euro gerechnet habe, habe bet-at-home "nur" ein Steuerergebnis von 15,1 Mio. Euro berichtet. Adjustiert um die Steuernachzahlung habe die Steuerquote in 2019 bei 18,2% gelegen. Als Folge daraus habe der Analyst seine Steuerquoten für die Jahre 2020e und 2021e von 23% auf 18% gesenkt, da er nach der Steuernachzahlung zu hoch angesetzt habe.Für 2020 gehe das Unternehmen von einer GGR-Range von 120-132 Mio. Euro aus. Der Rückgang sei allen voran auf die Schweiz und Polen zurückzuführen. Auf EBITDA-Level erwarte das Management zwischen 23 und 27 Mio. Euro. 2019 erzielte das Unternehmen Wett- und Gamingeinsätze in Höhe von 3,22 Mrd. Euro, nach 3,19 Mrd. Euro in 2018. Nach konservativer Anpassung für das Schweizer und Polen-Geschäft sinke die 2020e Schätzung des Analysten auf 3,14 Mrd. Euro (Sportwetten -10% YoY, eCasino +1% YoY). Bei stabiler HOLD-Annahme von 4,4% (4,5% in 2019), liege seine GGR-Schätzung bei 137,9 Mio. Euro, was knapp 10% über dem Mid-Point der Umsatz-Guidance sei. Dies würde auch dazu führen, dass die neue EBITDA-Schätzung des Analysten mit 30,3 Mio. Euro knapp 10% über der EBITDA-Guidance liege. Da bet-at-home in einigen Jahren (wie 2019) die eigene Guidance übertroffen habe, habe der Analyst Vertrauen in seine Schätzungen.Der Vorschlag für die Dividende werde wie von Silbe erwartet bei 2,00 Euro liegen (Div-Rendite: >5%, 2020e: >10%). Er habe dafür seine Dividenden-Schätzungen für die Jahre 2020e und 2021e erhöht (2020e: 3,50 Euro; 2021e: 3,75 Euro), da er seine Steuerschätzungen gesenkt habe und dies die Ausschüttungsfähigkeit erhöht habe.Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bleibt Käufer der bet-at-home.com-Aktie, senkt aber aufgrund der aktuellen Marktlage sein Kursziel auf 55,00 Euro (65,00 Euro), was dennoch einem Potenzial von 50% entspricht. (Analyse vom 09.03.2020)Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person