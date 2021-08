Wachstumsaktien - Großes Potential oder leere Versprechen

Vor- und Nachteile: Warum in Wachstumsaktien investieren?

Wägen Sie also vor dem Kauf von Wachstumsaktien genau ab, ob sich die Investition lohnt und ob Sie auch entstehende Verluste verkraften könnten. Halten Sie sich in jedem Fall von spekulativen Investitionen in Wachstumsaktien fern.



Sind Sie unsicher, ob es sich wirklich um eine wachstumsbedingte Kurssteigerung handelt oder der Kurs eventuell aufgrund von Spekulation vieler Trader steigt, nehmen Sie Abstand von dieser Aktie, denn es ist extrem schwer zu erkennen, um welche Steigerung es sich handelt.



Wo sind häufig Wachstumsaktien zu finden?

Im Jahr 2021 sind die meisten Wachstumsaktien in den Bereichen Social Media, Biotech, E-Commerce und Elektrofahrzeuge zu finden, da diese Branchen ein starkes Wachstum aufweisen. Auch die Pharmaindustrie erfreut sich extremer Steigerungen aufgrund von neuen Impfstoffen.



Wie die Bereiche Mobilfunk und Bergbau zeigen, ändert sich die Marktsituation aber in wenigen Jahren, so kann es sich im kommenden Jahr schon um völlig andere Branchen handeln, in denen Wachstumsaktien zu finden sind. Zu den in diesem Jahr vielversprechendsten Wachstumsaktien gehören:



Northern Data-Aktie (ISIN DE000A0SMU87/ WKN A0SMU8)

Der Experte für sogenannte High-Performance-Computing-Lösungen betreibt weltweit Rechenzentren und achtet dabei auf Gebiete mit günstigen Strompreisen. Nicht zuletzt ist das Mining von Kryptowährungen und der damit verbundene Boom am Aufschwung des Unternehmens beteiligt.



Northern Data verkaufte erst kürzlich die amerikanische Tochtergesellschaft Whinstone US für 67 Millionen Euro und ein hauseigenes Aktienpaket im Wert von 11,8 Millionen Euro an den Krypto-Miner Riot Blockchain. Northern Data ist mit diesem Deal zum größten amerikanischen Aktionär aufgestiegen.



Kryptowährungen sind spannend, bringen aber auch ein gewisses Risiko mit, denn bisher unterliegen sie erheblichen Preisschwankungen. Halten Sie es für realistisch, dass Kryptowährungen und Mining weitaus höhere Kurse verzeichnen werden, ist die Northern Data Aktie definitiv eine Analyse wert.



flatexDEGIRO Aktie (ISIN DE000FTG1111/ WKN FTG111)

Der Onlinebroker flatexDEGIRO gehört 2021 ebenfalls zu den aufsteigenden Aktienunternehmen. Der Boom beim Aktienhandel in Deutschland und die Übernahme des Discountbrokers Degiro in den Niederlanden lässt die Aktien des Unternehmens flatexDEGIRO zu den Top-Wachstumsaktien Deutschlands aufsteigen.



In der aktuellen 5-Jahres-Vision spricht das Unternehmen davon, bis 2026 sieben bis acht Millionen Brokerage-Kunden betreuen zu wollen und für diese dann zwischen 250 und 350 Millionen Transaktionen pro Jahr durchführen zu wollen. Die Vision und die Tatsache, dass der Onlinebroker schon jetzt der größte Europas ist, lassen die Aktienkurse des Unternehmens in die Höhe schießen.



Schaut man sich den bisherigen Verlauf des Jahres 2021 an, wird deutlich, dass das Unternehmen schon jetzt mehr Wachstum verzeichnet als Anfang des Jahres geplant. Die flatexDEGIRO Aktie gehört unserer Ansicht nach zu den besten Wachstumsaktien in diesem Jahr und sollte auch für das kommende Jahr im Auge behalten werden.



Fazit: Nichts für Anfänger

Unserer Ansicht nach sind Wachstumsaktien nichts für Anfänger. Der Handel mit diesen Aktien kann erfolgversprechend sein, bringt aber auch ein sehr großes Risiko mit, da die Kurse aufgrund von kleinesten Unternehmensänderungen extrem fallen können.



Wer nicht über fundiertes Wissen der Branchen und der langfristigen Analyse von Unternehmensentwicklung verfügt, sollte unserer Ansicht nach die Finger von Wachstumsaktien lassen oder sich einen Experten als Mentor suchen. (23.08.2021/ac/a/m)









