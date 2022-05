Eigenschaften von Dividenden-ETFs

Sind Dividenden-ETFs als Basisanlage geeignet?

Tipps zur Auswahl des richtigen Dividenden-ETF

Wählen Sie einen möglichst breit gestreuten Dividenden-ETF aus. In der Regel finden Sie eine Auswahl an Dividenden-ETFs direkt auf der Website bzw. im Portfolio Ihres Brokers. Ein Beispiel für eine sichere ETF-Wahl ist ein kostengünstiger Fonds mit Dividendenaktien aus dem S&P 500 Aktienindex. Hiermit erhält der Anleger ein breit gefächertes Paket von Top-Unternehmen aus den USA. Aber auch ETFs mit deutschen Aktien können durchaus interessant sein. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die Dividendenindizes DivDax und DaxPlus Maximum Dividend zu erwähnen. Erstgenannter wählt aus den 30 Dax-Aktien die 15 Titel mit der höchsten Dividendenrendite heraus, während der DaxPlus Maximum Dividend Nebenwerte mit einbezieht und die Mitglieder halbjährlich auswechselt, um so möglichst viele Ausschüttungen mitzunehmen. Anleger freut es – sie konnten in den vergangenen Jahren hohe Ausschüttungsrenditen von 5 bis 8 Prozent mitnehmen. Allerdings ist hier die Diversifikation gegenüber anderen ETFs geringer, daher sollte er nur als Ergänzung im Portfolio dienen.





Analysieren Sie den anvisierten ETF. Vergewissern Sie sich insbesondere, dass der ETF in Aktien und nicht in Anleihen investiert. Prüfen Sie weiter die Dividendenrendite. Sie gibt an, wie viel ein Unternehmen im Verhältnis zu seinem Aktienkurs jährlich an Dividenden ausschüttet. Der Wert wird in der Regel als Prozentsatz angegeben. Achten Sie darauf, dass die Dividendenstrategie nicht zu aggressiv ausfällt, da sich das betreffende UNternehmen ansonsten der Gefahr der "Selbstkannibalisierung" aussetzt.





Analysieren Sie zudem die Verwaltungskosten. So bezeichnet man die jährliche Gebühr des ETFs, die aus der Investition in den Fonds bezahlt wird. Achten Sie nach Möglichkeit auf eine Kostenquote von unter 0,5 % - je niedriger der Wert, desto besser.





Sie können Dividenden-ETFs erwerben, die Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer oder kleiner Kapitalisierung beinhalten (Large Caps / Mid Caps / Small Caps). Diesbezüglich gilt: Large Caps werden im Allgemeinen als am sichersten angesehen, während Small Caps die riskanteste Variante darstellen.

Unsere Tipps: Die besten Dividenden-ETFs

Sogenannte Dividenden-Aristokraten-ETFs, welche die Kontinuität der Dividendenzahlungen berücksichtigen. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die für mehr als 20 Jahre eine gleiche oder steigende Dividende ausschütten.



Dividenden-ETFs, die über die reine Ausschüttung hinaus weitere Faktoren berücksichtigen - etwa die Ertragskraft der Unternehmen. Ein Beispiel hierfür sind die Fidelity Quality Income-ETFs (WKN A2DL7E und A2DL7C).

Top 5 der besten Dividenden-ETFs der letzten Jahre (Quelle Fondsdaten: FWW 2022)

Dividende pro Fondsanteil seit dem 29. September 2020: 1,15 Euro

Dividendenrendite auf den aktuellen Kurs: 4,49 Prozent

ISIN: IE00BF2B0L69

Auflagedatum: 6. September 2017

Gesamtkostenquote: 0,25 Prozent

Fondsgesellschaft: Franklin Templeton

Dividende pro Fondsanteil seit dem 29. September 2020: 0,81 Euro

Dividendenrendite auf den aktuellen Kurs: 4,23 Prozent

ISIN: DE000ETFL078

Auflagedatum: 23. Juni 2008

Gesamtkostenquote: 0,30 Prozent

Fondsgesellschaft: Deka

Dividende pro Fondsanteil seit dem 29. September 2020: 0,89 Euro

Dividendenrendite auf den aktuellen Kurs: 4,11 Prozent

ISIN: DE000ETFL482

Auflagedatum: 15. September 2015

Gesamtkostenquote: 0,30 Prozent

Fondsgesellschaft: Deka

Dividende pro Fondsanteil seit dem 29. September 2020: 0,84 Euro

Dividendenrendite auf den aktuellen Kurs: 4,07 Prozent

ISIN: IE00B0M62S72

Auflagedatum: 28. Oktober 2005

Gesamtkostenquote: 0,40 Prozent

Fondsgesellschaft: Blackrock

Dividende pro Fondsanteil seit dem 29. September 2020: 0,98 Euro

Dividendenrendite auf den aktuellen Kurs: 3,96 Prozent

ISIN: IE00BZ4BMM98

Auflagedatum: 6. Januar 2016

Gesamtkostenquote: 0,30 Prozent

Fondsgesellschaft: Invesco

Fazit

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Anleger, die ihre Ansparphase beendet haben und auf der Suche nach regelmäßigen Einkünften sind, greifen häufig auf Dividendenaktien zurück. Doch es gibt noch eine einfachere Möglichkeit, sich Aktien mit regelmäßigen Zahlungen zu Nutze zu machen. Die Rede ist vom Kauf von börsengehandelten Dividendenfonds – kurz: Dividenden-ETFs. Sie bieten Anlegern ein regelmäßiges Einkommen und eine sofortige Diversifizierung, ohne dass sie sich die Mühe machen müssen, einzelne Dividendenaktien auszuwählen. Die Dividende kann als Einkommen genutzt oder wieder in den Fonds reinvestiert werden.Genau wie ein Investmentfonds kann ein Dividenden-ETF eine Auswahl von Aktien enthalten, die entweder ein breit gefächertes Marktengagement umfassen oder sich auf bestimmte Sektoren bzw. Nischen auf der Grundlage einer Branche, der Unternehmensgröße oder einer Region konzentrieren. Dividenden-ETFs werden - wie alle ETFs - während des gesamten Börsentages wie eine Aktie gehandelt.Ein Dividenden-ETF umfasst in der Regel Dutzende, teilweise sogar Hunderte einzelner Dividendenaktien. Dadurch ergibt sich direkt eine Diversifizierung, was für den Anleger eine größere Sicherheit für seine Ausschüttungen bedeutet. Selbst wenn einige der im Fonds enthaltenen Aktien ihre Dividende kürzen, werden die Auswirkungen auf die Gesamtdividende des Fonds lediglich minimal sein.Insbesondere für Einsteiger empfehlen sich Dividenden-ETFs aufgrund der speziellen Länder- und Branchenmischung nicht als Basisanlage. Stattdessen sollten sie als Beimischung ins persönliche Depot aufgenommen werden. Hier empfiehlt sich ein Anteil von etwa 10 - 20 Prozent.Auch wenn natürlich nicht vorhergesagt werden kann, welcher Dividenden-ETF am Ende die beste Performance liefert, haben sich in den letzten Jahren grundsätzlich zwei Typen von Dividenden-ETFs als langfristig besonders aussichtsreich erwiesen:Die nachfolgend aufgelisteten Dividenden-ETFs haben ihre Performance innerhalb der letzten Jahre eindrucksvoll unter Beweis gestellt und können daher interessant sein:Langfristige Untersuchungen beweisen es: Ein Viertel bis ein Drittel des durchschnittlichen Aktienertrags stammt aus Dividenden. Mit speziellen Dividenden-ETFs können sich Anleger an dividendenstarken Aktien beteiligen und ihr Risiko dabei wirksam diversifizieren. Dividenden-ETFs eignen sich somit sehr gut als Beimischung im persönlichen Depot. (05.05.2022/ac/a/m)