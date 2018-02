Platz 9: Visa



- Branche: Datenprozesse

- In 68 Fonds enthalten

- In 38 Fonds als Top-Ten-Titel vertreten

- Durchschnittliche Gewichtung: 7 Prozent



Platz 8: Alibaba



- Branche: Software und Services

- In 65 Fonds enthalten

- In 41 Fonds als Top-Ten-Titel vertreten

- Durchschnittliche Gewichtung: 7 Prozent



Platz 7: NXP Semiconductor (ISIN NL0009538784 / WKN A1C5WJ)



- Branche: Halbleiterhersteller

- In 60 Fonds enthalten

- In 40 Fonds als Top-Ten-Titel vertreten

- Durchschnittliche Gewichtung: 10 Prozent



Platz 6: Bank of America



- Branche: Banken

- In 68 Fonds enthalten

- In 48 Fonds als Top-Ten-Titel vertreten

- Durchschnittliche Gewichtung: 7 Prozent



Platz 5: Microsoft



- Branche: Softwaresysteme

- In 84 Fonds enthalten

- In 52 Fonds als Top-Ten-Titel vertreten

- Durchschnittliche Gewichtung: 7 Prozent



Platz 4: Alphabet (Google) (ISIN US02079K3059 / WKN A14Y6F)



- Branche: Software und Services

- In 83 Fonds enthalten

- In 54 Fonds als Top-Ten-Titel vertreten

- Durchschnittliche Gewichtung: 7 Prozent



Platz 3: Time Warner



- Branche: Filme und Entertainment

- In 84 Fonds enthalten

- In 65 Fonds als Top-Ten-Titel vertreten

- Durchschnittliche Gewichtung: 9 Prozent



Platz 2: Facebook



- Branche: Internet und Services

- In 114 Fonds enthalten

- In 70 Fonds als Top-Ten-Titel vertreten

- Durchschnittliche Gewichtung: 6 Prozent



Platz 1: Amazon



- Branche: Internet und Direkt-Marketing

- In 108 Fonds enthalten

- In 80 Fonds als Top-Ten-Titel vertreten

- Durchschnittliche Gewichtung: 8 Prozent (27.02.2018/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Hedgefonds-Manager verwalten ihre Fonds meist aktiv und lassen sich ihr Know-how besonders gut bezahlen, so die Experten von "FONDS professionell".Viele Jahre lang habe auf ihren Preisschildern "2/20" gestanden, was so viel wie zwei Prozent fixe Vergütung pro Jahr sowie weitere 20 Prozent Erfolgsbeteiligung bei Überschreiten einer vorab definierten Benchmark bedeute. Nicht zuletzt wegen teilweise eher enttäuschender Anlageergebnisse sei das Preisgefüge auch im Hedgefondsbereich ins Rutschen geraten, billig seien diese Fonds aber nach wie vor nicht.Nun könnte man annehmen, dass die von Hedgefonds-Managern bevorzugen Unternehmen der Mehrzahl der Marktteilnehmer eher weniger bekannt sind und ihre große Zukunft noch vor sich hätten. Tatsächlich sei dies nicht der Fall. Die Favoriten der Hedgefonds seien auch die Favoriten sehr vieler anderer Investoren. Die Mehrzahl der 20 beliebtesten Titel einer von Goldman Sachs erstellten Liste der Hedgefonds-Favoriten kenne (fast) jedes Kind.Daraus abzuleiten, dass die Hedgefonds-Verwalter einfach dasselbe tun würden wie andere Fondsmanager, wäre allerdings zu einfach. Die Liste liefere keinerlei Aufschluss darüber, wie lange die Hedgefonds bereits in diese "richtigen" Werte investiert seien. Ob hier gut oder nur durchschnittlich gearbeitet werde, könne man erst dann sagen, wenn es darum gehe, diese Aktien rechtzeitig zu verkaufen.Platz 15: Wells Fargo - Branche: Banken- In 34 Fonds enthalten- In 25 Fonds als Top-Ten-Titel vertreten- Durchschnittliche Gewichtung: 6 ProzentPlatz 14: Paypal Holdings - Branche: Online-Bezahldienst- In 46 Fonds enthalten- In 28 Fonds als Top-Ten-Titel vertreten- Durchschnittliche Gewichtung: 6 ProzentPlatz 13: Netflix - In 36 Fonds enthalten- In 28 Fonds als Top-Ten-Titel vertreten- Durchschnittliche Gewichtung: 9 ProzentPlatz 12: Citygroup ( ISIN US1729674242 - Branche: Banken- In 55 Fonds enthalten- In 28 Fonds als Top-Ten-Titel vertreten- Durchschnittliche Gewichtung: 6 ProzentPlatz 11: Apple - Branche: Technologie Hardware- In 57 Fonds enthalten- In 34 Fonds als Top-Ten-Titel vertreten- Durchschnittliche Gewichtung: 6 ProzentPlatz 10: Comcast - Branche: Kabelnetzbetreiber- In 53 Fonds enthalten- In 35 Fonds als Top-Ten-Titel vertreten- Durchschnittliche Gewichtung: 6 Prozent