Börsenplätze asknet Solutions-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs asknet Solutions-Aktie:

9,25 EUR -1,60% (31.05.2021, 12:00)



ISIN asknet Solutions-Aktie:

DE000A2E3707



WKN asknet Solutions-Aktie:

A2E370



Ticker-Symbol asknet Solutions-Aktie:

ASKN



Kurzprofil asknet Solutions AG:



Die asknet Solutions AG (ISIN: DE000A2E3707, WKN: A2E370, Ticker-Symbol: ASKN) ist ein führender Spezialist in den Bereichen Beschaffung, E-Commerce und Zahlungsverkehr. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für die Beschaffung und den Vertrieb von Software für akademische Institutionen, Studenten und Absolventen an. Die von asknet angebotene Beschaffungsportale werden von mehr als 80% der deutschen Hochschulen und Universitäten genutzt. Der Hauptsitz der asknet Solutions AG ist Karlsruhe. Die Gesellschaft ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (31.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - asknet Solutions-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der asknet Solutions AG (ISIN: DE000A2E3707, WKN: A2E370, Ticker-Symbol: ASKN) nach wie vor zu kaufen.Nur wenige Überraschungen würden sich in der Veröffentlichung des Jahresabschlusses der asknet Solutions am vergangenen Freitag finden, nachdem Eckdaten zu Umsatz und Ertrag bereits zuvor bekannt gegeben worden seien. Unter Einbeziehung diverser Einmalaufwendungen etwa für Beratungsleistungen im Zuge der Entflechtung von Nexway und deren Tochtergesellschaft habe asknet Solutions im vergangenen Jahr bei leicht rückläufigen Umsätzen (-2,8% YoY) einen operativen Verlust (EBIT) in Höhe von EUR -1,188 Mio. erwirtschaftet und damit die Mitte der ausgegebenen Bandbreite von EUR -1,0 bis -1,3 Mio. getroffen. Hervorzuheben sei nach Einschätzung des Analysten die deutliche Verbesserung der Rohertragsmarge um 260 bps auf 13,5% (2019: 10,9%), was zum einen auf die vereinnahmten Einmalerlöse aus dem Verkauf der Nexway Group in Höhe von EUR 1,5 Mio. zurückzuführen sei, aber auch die strategische Entscheidung des Vorstands reflektiere, im Bereich eCommerce Solutions Geschäftsbeziehungen zu niedrigmargigen Kunden zu beenden.Für den Geschäftsbereich Academics verfolge asknet Solutions nun das Ziel, die Aktivitäten über den ursprünglich auf den Hochschulsektor eingegrenzten Fokus hinaus auf den gesamten Bildungsmarkt einschließlich der Schulen (insbesondere weiterführende Schulen, Erwachsenenbildung und Mitarbeiterschulungen) auszuweiten. Diese Entscheidung spiegele sich wider in den jüngst geschlossenen Partnerschaften mit dem US-amerikanischen Bildungstechnologie-Unternehmen Blackboard, einem der weltweit führenden Anbieter von E-Learning-Software, sowie mit Digital Domain, dem Weltmarktführer im Bereich Visual Effects, Virtual Reality, Digital Humans und Virtual Human Technology.Nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2020 bestätigt Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, sein, aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 24,90 bei Best-Case- und Worst-Case-Werten des Eigenkapitals aus einer Monte-Carlo-Szenario-Analyse von EUR 19,50 bzw. EUR 28,10 je Aktie sowie sein "buy"-Rating für die Aktien der asknet Solutions AG. (Analyse vom 31.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link