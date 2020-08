Vor dem Hintergrund des aktuellen Kursniveaus vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, der artec technologies-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 04.08.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN: DE0005209589, WKN: 520958. Ticker-Symbol: A6T) aus Diepholz/Deutschland entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Kunden nutzen seit dem Jahr 2000 die Produktplattformen MULTIEYE® für High Definition Videosicherheitslösungen und XENTAURIX® für Media & Broadcast Streaming und Recording Anwendungen. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen an. (04.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - artec technologies-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten die Aktie der artec technologies AG (ISIN: DE0005209589, WKN: 520958, Ticker-Symbol: A6T) weiterhin zu kaufen.Das abgelaufene Geschäftsjahr der artec technologies AG (kurz: artec) sei insbesondere von einer umfangreichen Vertriebsoffensive zur Gewinnung von Neukunden und von Investitionen in die eigene Cloud-Struktur geprägt gewesen. Dies habe eine Erhöhung der Anzahl der Vertriebsmitarbeiter und -partner zur Folge gehabt. So hätten bspw. im September 2019 neue Partner in Skandinavien und Asien für den Media & Broadcastbereich gewonnen werden können, die nun artec's Produkte gezielt vermarkten würden.Auf wirtschaftlicher Ebene habe artec im vergangenen Geschäftsjahr 2019 Umsatzerlöse in Höhe von 2,01 Mio. EUR erzielt, was einem Erlösrückgang von 31,6% im Vergleich zum Vorjahr (VJ: 2,94 Mio. EUR) entspreche. Laut Unternehmensangaben basiere der rückläufige Umsatz auf zwei Faktoren. Zum einen sei dieser darauf zurückzuführen, dass mehrere Aufträge nicht wie geplant im letzten Quartal 2019 hätten eingegangen bzw. realisiert werden können. Zum anderen hätten sich mehrere Kunden, anders als ursprünglich avisiert, für eine mehrjährige Mietvariante (AboModell) entschieden, anstatt artec-Systeme einmalig zu kaufen.Nach Einschätzung der Analysten sei hierbei der größte Anteil der Umsatzerlöse auf den Sicherheitsbereich entfallen (GBCe: ca. 1,20 Mio. EUR). Nachdem artec in der jüngsten Vergangenheit den Markteintritt im Behördengeschäftsfeld erfolgreich vollzogen habe, habe die Gesellschaft ihre bisherige Marktposition im Sicherheitstechnikbereich somit festigen und weitere Kunden sowie Kundenkontakte hinzugewinnen können. Die verbliebenen Umsatzerlöse seien auf die sonstigen Geschäftsbereiche Media & Broadcast und das Industriegeschäft entfallen.Für das laufende Geschäftsjahr würden die Analysten aufgrund des erwarteten deutlichen Umsatzanstiegs mit einem spürbaren EBITDA-Zuwachs auf 0,56 Mio. EUR rechnen. Für die darauffolgenden Geschäftsjahre 2021 und 2022 würden sie auf Basis einer erwarteten dynamischen Umsatzentwicklung und einsetzenden Skaleneffekten mit einem weiteren EBITDA-Anstieg auf 0,93 Mio. EUR (2021) bzw. 1,84 Mio. EUR (2022) kalkulieren.Auf Basis ihrer angepassten Schätzungen hätten die Analysten ihr bisheriges Kursziel für artec auf 5,30 EUR (zuvor: 7,05 EUR) gesenkt. Ihre Kurszielsenkung resultiere aus der bisherigen unter ihren Erwartungen liegenden Unternehmensperformance und den Corona-bedingten Unsicherheiten in Bezug auf das wirtschaftliche Umfeld der Gesellschaft, die insgesamt zu einer Reduzierung der prognostizierten zukünftigen Wachstumsdynamik geführt hätten. Der im Rahmen ihrer Bewertung einsetzende "Roll-Over-Effekt" habe einer noch stärkeren Kurszielsenkung entgegengewirkt.Insgesamt sähen die Analysten artec weiterhin in einer guten Ausgangslage, die bisherigen Marktpositionen im BOS-Geschäftsfeld sowie im Media & Broadcastbereich weiter auszubauen. Auch der Industriebereich sollte zukünftig mithilfe des neuen gewonnenen Partners deutlich an Geschäftsvolumen hinzugewinnen und damit auch künftig einen signifikanten Beitrag zum Gesamtumsatz leisten.