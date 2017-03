SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ams-Aktie:

ams (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF) ist in der Entwicklung und Herstellung von hoch integrierten analogen Schaltkreisen (ICs) tätig. Die Geschäftsbereiche sind in die Segmente Produkte und Foundry (Auftragsfertigung) sowie in die Regionen EMEA (umfasst Europa, Mittlerer Osten und Afrika), Nord- und Südamerika und Asien/Pazifik gegliedert. Die Kernkompetenz des Halbleiterherstellers sind Standard-Analogprodukte und kundenspezifische Lösungen wie unter anderem Power Management-ICs, Sensoren und Sensorschnittstellen, Wireless-ICs, tragbare Audiosysteme wie auch Automobilzugangssysteme.



Darüber hinaus bietet ams mit seinen Aktivitäten als Full Service Foundry mit eigenen Produktions- und Testanlagen weltweit Auftragsfertigung an. Der Kundenkreis des Konzerns umfasst unter anderem die Marktsektoren Consumer, Industrie, Medizintechnik, Mobilkommunikation und Automotive. Der neue Unternehmensname ams verbindet austriamicrosystems AG mit der Marke und Identität von TAOS Inc. (Texas Advanced Optoelectronic Solutions), dem im Jahr 2011 übernommenen, globalen Anbieter von intelligenten Lichtsensoren. Die ams AG hat ihren Hauptsitz in Unterpremstätten, Österreich und unterhält Produktions- und Entwicklungsstandorte weltweit. Über seine Vertriebsniederlassungen und Vertriebspartnern wie DigiKey, Future Electronics und Mouser ist der Konzern global präsent. (17.03.2017/ac/a/a)



ams übernehme Princeton Optronics: Princeton Optronics (mit Sitz in Princeton, NJ) verfüge über 37 Mitarbeitende und generiere einen Umsatz von ca. USD 10 Mio. mit positiven Margen. Die Transaktion bestehe aus einer Barsofortzahlung von USD 53,3 Mio. und umfasse einen maximalen Earn out von USD 75 Mio. in bar, abhängig vom 2017/18-Umsatz. Der Abschluss sei in den nächsten sechs Monaten zu erwarten.ams sei bereits weltweit führend bei Lösungen im Bereich optische Sensoren und durch die kürzlich erfolgte Übernahme von Heptagon nehme ams die exklusive Technologie der optischen Bildgebung im Portfolio auf. Durch die Übernahme von Princeton Optronics verfüge ams über einen weiteren wichtigen Bestandteil optischer Systeme, nämlich die Lichtquelle selber. Die von Princeton Optronics entwickelte VCSEL-Technologie (Vertical Cavity Surface-Emitting Lasers) biete Hochleistungspulslaser und Laser-Arrays mit Applikationen in Bereichen wie mobile 3D-Sensorik und -Bildgebung, VR/AR, Gaming, autonome Fahrzeuge, Antikollisionssysteme, Militär, Medizin u.a.Die VCSEL-Technologie sei eine wichtige Komponente optischer Systeme. Diese Ergänzung bringe ams in eine hervorragende Position, um auf dem schnell wachsenden und vielversprechenden Gebiet der optischen 3D-Sensor- und Bildgebungslösungen eine Schlüsselrolle zu spielen.