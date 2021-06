Xetra-Aktienkurs amalphi-Aktie:

4,26 EUR -1,39% (28.06.2021, 09:45)



ISIN amalphi-Aktie:

DE0008131350



WKN amalphi-Aktie:

813135



Ticker-Symbol amalphi-Aktie:

AMI



Kurzprofil amalphi ag:



Die amalphi ag (ISIN: DE0008131350, WKN: 813135, Ticker-Symbol: AMI) wurde 2003 gegründet und ist ein herstellerunabhängiger Spezialanbieter von Multi-Vendor-Garantieverlängerungen für den professionellen IT-Anwender. Das Garantieverlängerungskonzept wird weltweit für Geräte aller namhaften IT-Hersteller angeboten.



amalphi bietet herstellerunabhängigen weltweiten IT-Service für Ihre IT-Infrastruktur an. Die Servicekonzepte sind im Markt etabliert und decken alle bekannten Produkte namhafter Hersteller ab (TPM - Third-Party-Maintenance). Die maßgeschneiderten Wartungs- und Serverkonzepte für eine zuverlässige Serverwartung und IT-Wartung garantieren Kunden langfristige Planbarkeit und spürbare Budgetentlastungen bei erstklassiger Wartungsservice-Qualität - und das schon ab Erstinstallation der Systeme.



Als erfahrener IT-Service-Dienstleister bietet das Unternehmen mittelständischen Unternehmen und Großkonzernen die Serverwartung und Hardwarewartung für jedes Produkt sowie jedes Service Level Agreement (SLA). Qualitativ ist sein Wartungsservice mindestens mit dem der Hersteller gleichzusetzen. Für die Server-Wartung bietet amalphi jedes gewünschte SLA von 5/9 bis 7/24 an. (28.06.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - amalphi-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der amalphi ag (ISIN: DE0008131350, WKN: 813135, Ticker-Symbol: AMI).Nach der Veröffentlichung von Eckdaten zum abgeschlossenen Geschäftsjahr 2020 sehe Hassler seine Equity Story als bestätigt an: Zum einen, weil im laufenden Jahr die Ergebnisbeiträge aus dem Wartungsgeschäft nur noch eine untergeordnete Rolle spielen würden, zum anderen, weil die 100%-ige Tochtergesellschaft medondo AG nach geplanten Anlaufverlusten im kommenden Jahr die Gewinnzone erreichen dürfte.Ende der vergangenen Woche habe amalphi Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr bekannt gegeben. Der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2020 habe sich auf EUR 2,502 Mio. belaufen (Vorjahr: EUR 2,409 Mio., +3,9% YoY). Dagegen habe sich das betriebliche Ergebnis (EBIT) gegenüber dem Vorjahr (EUR -0,490 Mio.) auf EUR -1,052 Mio. verschlechtert. Neben höheren Personalaufwendungen aus der Integration von medondo seien insbesondere Einmalaufwendungen, die mit der Durchführung der Kapitalmaßnahmen und im Gefolge der medondo-Übernahme angefallen seien, für den Ergebnisrückgang verantwortlich gewesen. Bei einem von Hassler erwarteten Ergebnis nach Steuern 2020e in Höhe von EUR -1,155 Mio. (Vorjahr EUR -0,574 Mio.) rechne er bei 10,421 Mio. Stück Aktien mit einem Ergebnis von EUR -0,11 je Aktie.Trotz des Rückgangs im operativen Ergebnis hätten die im Jahr 2020 durchgeführten Kapitalmaßnahmen dazu geführt, dass sich Bilanz und Bilanzrelationen deutlich verbessert hätten. Während zum Jahresende 2019 noch ein negatives Eigenkapital in Höhe von EUR -2,504 Mio. ausgewiesen worden sei, habe sich das Eigenkapital zum Bilanzstichtag (31.12.2020) auf EUR 14,627 Mio. belaufen. Die Eigenkapitalquote zum Jahresende 2020 habe damit bei 78,8% gelegen. Mit einer von Hassler zum Jahresende 2020e erwarteten Liquidität von etwa EUR 3,0 Mio. dürfte amalphi über die erforderliche Kapitalausstattung verfügen, um die Zeit bis zum Erreichen des operativen Break-Even zu überbrücken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze amalphi-Aktie: