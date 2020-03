Börsenplätze amalphi-Aktie:



Kurzprofil amalphi ag:



Die amalphi ag (ISIN: DE0008131350, WKN: 813135, Ticker-Symbol: AMI) wurde 2003 gegründet und ist ein herstellerunabhängiger Spezialanbieter von Multi-Vendor-Garantieverlängerungen für den professionellen IT-Anwender. Das Garantieverlängerungskonzept wird weltweit für Geräte aller namhaften IT-Hersteller angeboten.



amalphi bietet herstellerunabhängigen weltweiten IT-Service für Ihre IT-Infrastruktur an. Die Servicekonzepte sind im Markt etabliert und decken alle bekannten Produkte namhafter Hersteller ab (TPM - Third-Party-Maintenance). Die maßgeschneiderten Wartungs- und Serverkonzepte für eine zuverlässige Serverwartung und IT-Wartung garantieren Kunden langfristige Planbarkeit und spürbare Budgetentlastungen bei erstklassiger Wartungsservice-Qualität - und das schon ab Erstinstallation der Systeme.



Als erfahrener IT-Service-Dienstleister bietet das Unternehmen mittelständischen Unternehmen und Großkonzernen die Serverwartung und Hardwarewartung für jedes Produkt sowie jedes Service Level Agreement (SLA). Qualitativ ist sein Wartungsservice mindestens mit dem der Hersteller gleichzusetzen. Für die Server-Wartung bietet amalphi jedes gewünschte SLA von 5/9 bis 7/24 an. (16.03.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - amalphi-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der amalphi ag (ISIN: DE0008131350, WKN: 813135, Ticker-Symbol: AMI).Die am vergangenen Freitag von amalphi für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019e veröffentlichten Eckdaten hätten unter den Analystenerwartungen gelegen. So habe der gebuchte Konzernumsatz mit EUR 2,409 Mio. zwar deutlich über dem Vorjahreswert von EUR 2,060 Mio., jedoch unter der Guidance (EUR 2,7 Mio.) und den Analystenerwartungen (EUR 2,9 Mio.) gelegen. Angabe gemäß sei diese Abweichung darauf zurückzuführen, dass ein Teil der Abrechnungen bei einer sach- und periodengerechten Zuordnung des Projektgeschäfts erst im Jahr 2020 verbucht werden könne; ohne diese Verschiebung wäre die Umsatzerwartung des Analysten Angabe gemäß erfüllt worden. Aufgrund dieser Umsatzverschiebung habe auch das ausgegebene Ertragsziel einer "schwarzen Null" nicht erreicht werden können, auch wenn sich das betriebliche Ergebnis (EBIT) mit EUR -0,489 Mio. gegenüber dem Vorjahreswert von EUR -0,719 Mio. ebenfalls deutlich verbessert habe.Für das laufende Geschäftsjahr 2020e rechne der Vorstand im Kerngeschäft der Hardwarewartung mit Umsätzen in Höhe von EUR 2,7 Mio. (+12,5% YoY). Hinzu kämen Erlöse aus der Übernahme von mindmaxx IT und medondo, so dass Hassler insgesamt mit Erlösen in Höhe von rund EUR 4,1 Mio. rechne.Verwerfungen aus der Corona-Pandemie seien in diesen Prognosen noch nicht berücksichtigt. Diese könnten sich im Kerngeschäft der IT-Wartung durch Ausfälle der eigenen Belegschaft oder aus zurückgestellten Neuinvestitionen bei Großkunden etwa aus dem Automobilsektor ergeben, im Bereich medondo durch Verschiebungen bei der Neugründung von Arztpraxen.Damit bekräftigt Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, sein "buy"-Rating für die Aktien der amalphi AG. (Analyse vom 16.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link