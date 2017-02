Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

63,43 Euro -7,26% (08.02.2017, 15:12)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 67,68 -7,45% (08.02.2017, 15:17, vorbörslich)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(08.02.2017/ac/a/n)

Toronto (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Michael J. Yee von RBC Capital Markets:Michael J. Yee, Aktienanalyst von RBC Capital Markets, bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Guidance von Gilead Sciences Inc. für 2017 sei deutlich hinter den Konsensprognosen zurückgeblieben.Die Analysten von RBC Capital Markets schätzen den Wert der Aktie ohne Pipeline und sinkenden weltweiten Hepatitis C-Umsätzen in Richtung 5 Mrd. USD bei 63 bis 67 USD.Solange keine bessere Visibilität hinsichtlich eines Bodens bei den Volumina herrsche, dürfte der Aktienkurs in einer Spanne verharren. Analyst Michael J. Yee ist der Ansicht, dass die Guidance etwas konservativ sein könnte. Beweise für diese These zu finden würden aber Zeit brauchen.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:63,60 Euro -6,85% (08.02.2017, 15:01)