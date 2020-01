Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (15.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der DAX-Titel zünde in den ersten Tagen des neuen Jahres ein Kursfeuerwerk. Zuletzt habe die adidas-Aktie mit 315,75 Euro ein neues Rekordhoch erreicht. Rückenwind habe der Titel von einem kräftig erhöhten Kursziel der US-Investmentbank Goldman Sachs erhalten. Goldman Sachs-Analyst Richard Edwards sehe nun Luft für das Papier bis 350 Euro nach zuvor 310 Euro. Die adidas-Aktie bleibe für ihn ein Kauf.adidas sei einer der Top-Momentum-Player im DAX. Fundamental gehe die Rally absolut in Ordnung, stünden die Zeichen 2020 doch klar auf Wachstum - u.a. aufgrund der Events Fußball-EM und Olympia, die die Umsätze kräftig ankurbeln dürften. Die Produktpipeline sei voll, der Sportartikelhersteller habe etliche Neuheiten am Start.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät investierten Anlegern bei der adidas-Aktie die Gewinne laufen zu lassen! (Analyse vom 15.01.2019)Börsenplätze adidas-Aktie: