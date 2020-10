Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

277,10 EUR 0,00% (08.10.2020, 10:54)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

277,10 EUR -0,57% (08.10.2020, 11:03)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (08.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Nach dem Ausbruch auf ein neues Hoch seit März konsolidiere die adidas-Aktie seit einigen Tagen. Positiv: Der im Corona-Crash begonnene Aufwärtstrend sei intakt. Außerdem notiere der Titel weiterhin oberhalb von GD50, GD100 und GD200.adidas sehe sich selbst als Profiteur der Krise. CEO Kasper Rorsted habe vor wenigen Wochen in einem Interview gesagt, die Umsätze in Deutschland hätten im Juli und August trotz Einschränkungen beim Einkaufen über dem Vorjahr gelegen. Insgesamt erwarte Rorsted für das dritte Quartal wieder 600 bis 700 Mio. Euro Gewinn. "Das macht Hoffnung", so Rorsted.adidas sei auch für den "Aktionär" ein Corona-Profiteur. Das Gesundheitsbewusstsein der Menschen werde stetig steigen und die Bereitschaft, Sport zu machen, ebenfalls. Die adidas-Aktie bleibe ein Kauf, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.10.2020)Börsenplätze adidas-Aktie: