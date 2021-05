Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Wien (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.adidas habe über den Erwartungen liegende Zahlen berichten können und seinen Ausblick teilweise anheben.Der Herzogenauracher Sportartikelriese habe im ersten Quartal 2021 seinen Umsatz, trotz Lockdowns und Lieferkettenengpässen, währungsbereinigt um 27% auf EUR 5,27 Mrd. (Konsens: EUR 5,02 Mrd.) steigern können. Mit einem Plus von 31% sei der größte Umsatzanstieg im Bereich Footwear erzielt worden. Aber auch zweistellige Zuwächse in den Kategorien Training, Running, Outdoor sowie Lifestyle hätten die Gesamterlöse getrieben. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen des Unternehmens sei auf EUR 502 Mio. gestiegen (Konsens: EUR 390 Mio.). Das unverwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen habe bei EUR 2,60 gelegen (Konsens: 2,02 EUR). Der operative Gewinn habe auf EUR 704 Mio. von EUR 48 Mio. im Vorjahr zugelegt.Besonders das DTC (Direct-to-Consumer)-Geschäft, welches mehr als ein Drittel des Gesamtumsatzes beitragen habe, habe sich mit einem Erlösplus von 31% stark gezeigt. Das E-Commerce-Geschäft, welches dem DTC-Bereich zugerechnet werde, sei abermals glänzend gelaufen. Ein außerordentlicher Anstieg der zum vollen Preis verkauften Produkte habe die Erlöse in diesem Bereich um 43% gegenüber dem Vorjahresquartal getrieben.Das Management habe nach den starken Zahlen und aufgrund der stärker als erwarteten Produktnachfrage ebenso seinen Ausblick teilweise nach oben angepasst und rechne nun mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg im hohen Zehnprozentbereich (zuvor: im mittleren bis hohen Zehnprozentbereich). Besonders vom laufenden zweiten Quartal verspreche sich das Unternehmen eine deutliche Beschleunigung des Umsatzwachstums und einen währungsbereinigten Umsatzanstieg um etwa 50%. Aus fortgeführten Geschäften erwarte man nach wie vor einen Gewinn im Ausmaß von EUR 1,25 Mrd. bis 1,45 Mrd., bei einer operativen Marge zwischen 9% und 10%.Die letzte Empfehlung zur Aktie von adidas lautete "Kauf", so Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 07.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: