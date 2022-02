Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Wenn sich zwei renommierte Marken zusammentun würden, elektrisiere das für gewöhnlich die Modewelt. Der neueste Coup sei am Freitag auf der Mailänder Fashion Week präsentiert worden: Gucci kooperiere mit adidas. Die Markenzeichen des deutschen Sportartikelgiganten, die drei Streifen und das Dreiblatt-Logo, seien omnipräsent in der Show des italienischen Luxushauses mit der Kollektion Herbst/Winter 2022/23 gewesen.Guccis Kreativdirektor Alessandro Michele habe auf dem Laufsteg sowohl seine Damen- als auch seine Männermode gezeigt. Ein gemeinsamer Nenner: Anzüge. Vor allem für Männer lege Michele diesen Klassiker in diversen Varianten auf - in englischen Karos oder im Punk-Style mit Nieten und Metallstacheln. Oversized geschnitten, mit breitem Revers oder mit stark betonten Schultern. Dazu würden oft schmale Lederkrawatten kombiniert. Für Frauen gebe es zudem Strickkombinationen, Lederröcke sowie frivole Lingerie-Elemente, die sich zum Beispiel unter einem flauschigen Kunstpelzmantel zeigen würden.Und immer wieder würden die drei Streifen und das mit dem Gucci-Schriftzug kombinierte Dreiblatt-Logo in den Looks auftauchen. Oft seien sie auf Accessoires wie Taschen, Handschuhen, Kappen oder Hauben zu finden, aber auch auf der Kleidung selbst, bis hin zum glamourösen Abendkleid.Heute sei der letzte Tag der Mailänder Fashion Week, mit Shows von u.a. Versace, Dolce & Gabbana und Giorgio Armani.Langfristig bleibt die adidas-Aktie sehr aussichtsreich, so Marion Schlegel. (Analyse vom 28.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)