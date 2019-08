Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

296,35 EUR +2,35% (01.08.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

293,60 EUR +1,77% (01.08.2019, 22:01)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (01.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.adidas sei nicht zu stoppen. Nicht wenige Experten würden am Donnerstag kommender Woche bei der Vorlage des Quartalsberichts mit einer höheren Gewinnprognose für das Gesamtjahr rechnen. Spätestens dann dürfte die Aktie die magische Marke von 300 Euro überwinden.Auftrieb erhalte die adidas-Aktie am Donnerstag auch durch eine positive Studie der Privatbank Hauck & Aufhäuser. Analyst Christian Salis habe das Kursziel von 285 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Der Experte erwarte starke Resultate des Sportartikelkonzerns. Gerade die Gewinnmargen sollten sich deutlich verbessert haben. Die Markterwartungen dürften übertroffen werden.adidas sei kein Schnäppchen mehr, aber das Momentum der Aktie könnte kaum besser sein. Sollte der Konzern besser als erwartete Quartalszahlen abliefern und die Prognose anheben, werde der Kurs aller Voraussicht nach weiter an Dynamik gewinnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: