adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) habe für das vierte Quartal einen Umsatz von 5,55 Mrd. Euro gemeldet, ein Rückgang von 5% gegenüber dem Vorjahr (Erwartung: 5,48 Mrd. Euro). Der Betriebsgewinn sei um 8,2% auf 225 Mio. Euro (Erwartung: 197,8 Mio. Euro) gesunken, während der Nettogewinn um 24% auf 138 Mio. Euro (Erwartung: 130 Mio. Euro) gefallen sei. Die operative Marge sei von 4,2% in Q4 2019 auf 4,1% in Q4 2020 (Erwartung: 3,63%) gesunken, während die Bruttomarge von 49 auf 48,7% zurückgegangen sei (Erwartung: 49%). Das Unternehmen schlage für 2020 eine Dividende je Aktie von 3 Euro vor (Erwartung: 1,8 Euro). adidas erwarte für 2021 eine Bruttomarge von rund 52% und eine operative Marge von 9 bis 10%. Der Nettogewinn für das Gesamtjahr 2021 dürfte bei 1,25 bis 1,45 Mrd. Euro liegen. Außerdem erwarte das Unternehmen für den Zeitraum von 2021 bis 2025 ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 8 bis 10% pro Jahr und einen Anstieg des Nettogewinns von durchschnittlich 16 bis 18%. Die Prognosen seien besser als erwartet gewesen.



Die Aktien von K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: KPLUF) seien gestern sprunghaft angestiegen, nachdem Deloitte einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt habe. Deloitte habe gesagt, dass K+S in seinem Finanzbericht für 2020 einen um 140 Mio. Euro niedrigeren Wertminderungsaufwand hätte ausweisen müssen. Die K+S-Aktie sei Mitte Februar eingebrochen, als die BaFin gesagt habe, dass sie eine Untersuchung der Bilanzierungspraktiken des Unternehmens einleiten werde. Die gestrigen Gewinne seien jedoch bereits vollständig abgegeben worden und heute falle die Aktie.



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) lege nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für 2020 zu. Das Unternehmen habe einen Umsatzrückgang um 8,2% auf 11,78 Mrd. Euro gemeldet und habe damit im Rahmen der Schätzungen gelegen. Das operative EBITDA sei um 5,6% auf 1,06 Mrd. Euro (Erwartung: 1,03 Mrd. Euro) gestiegen. Der Gewinn nach Steuern sei im Jahresvergleich um 1% auf 473,8 Mio. Euro gestiegen. Der Gewinn je Aktie sei mit 3,02 Euro gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Das Unternehmen erwarte für 2021 ein operatives EBITDA von 1,08 bis 1,18 Mrd. Euro.



Einschätzungen von Analysten:



- Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) sei bei der Citi auf "kaufen" hochgestuft worden. Das Kursziel sei auf 18,50 Euro gesetzt worden.

- Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) sei von ODDO BHF auf "underperform" abgestuft worden. Das Kursziel sei auf 110,00 Euro gesetzt worden. (10.03.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte notieren am Mittwoch höher, wobei der deutsche Leitindex ein neues Allzeithoch nur knapp unter 14.500 Punkten erreicht, so die Experten von XTB.Die Blue-Chip-Indices würden in ganz Europa zulegen, wobei die französischen und polnischen Aktien die Outperformer seien. Der britische FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) sei der einzige große europäische Index, der heute mit einem Minus von 0,1% gehandelt werde.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) teste die obere Begrenzung des kurzfristigen Aufwärtstrendkanals im Bereich von 14.450 Punkten. Der Index habe gestern mit dieser Hürde gekämpft, habe aber bisher nicht darüber ausbrechen können. Sollten wir einen Ausbruch darüber sehen, könnte eine Aufwärtsbewegung in Höhe der Breite des Kanals folgen. Dies würde ein Ziel bei ca. 15.300 Punkten implizieren. Das 127,2% Retracement des Einbruchs vom Februar und März 2020 befinde sich bei 15.400 Punkten. Daher könnte zwischen 15.300 und 15.400 Punkten die nächste wichtige Widerstandszone sein.