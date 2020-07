Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

241,40 EUR -1,31% (03.07.2020, 16:50)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

241,20 EUR -0,74% (03.07.2020, 17:03)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (03.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Das zweite Quartal 2020 sei wegen Corona für die Mode- und Luxusgüterbranche eine noch größere Katastrophe gewesen als die ersten drei Monate. Das würden die Analysten von Bryan Garnier vermuten. Nachdem die Umsätze in Q1 nur um 20% eingebrochen seien, würden die Experten das Minus in Q2 auf satte 43% schätzen.Derweil hänge die adidas-Aktie weiter im charttechnischen Niemandsland fest. Wichtig sei, dass sowohl 50- als auch 90-Tage-Linie als Unterstützung gehalten hätten. Dynamik komme erst rein, wenn der Sprung über den GD200 (aktuell: 255,17 Euro) und im Anschluss über den horizontalen Widerstand bei 265 Euro gelinge.Auch wenn die Branche derzeit leide: Corona werde sehr wahrscheinlich dazu führen, dass sich die Menschen mehr um ihre Gesundheit kümmern und mehr Sport treiben würden. Davon werde adidas überproportional profitieren. Wer langfristig denke, greife zu.Börsenplätze adidas-Aktie: