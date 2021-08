Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

313,80 EUR -1,72% (16.08.2021, 14:18)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

314,20 EUR -1,47% (16.08.2021, 14:27)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (16.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) weiterhin zu kaufen.adidas habe laut einer Mitteilung (vom 12.08.), eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf der US-Tochter Reebok an die Authentic Brands Group (ABG) für einen Verkaufspreis von insgesamt bis zu 2,1 Mrd. Euro abgeschlossen. Den Großteil des Verkaufspreises erhalte adidas bei Vollzug der Transaktion (für das Q1/2022 erwartet) in bar. Der Rest setze sich aus aufgeschobenen und bedingten Gegenleistungen zusammen. adidas beabsichtige, den Großteil des Barerlöses an die Aktionäre auszuschütten.Lusebrink begrüße den Verkauf von Reebok, da die Marke seit der Übernahme im Jahr 2006 seines Erachtens die Erwartungen nie nachhaltig habe erfüllen können. So habe die Marke im Zeitraum 2007 bis 2019 einen Umsatzrückgang von 25% (zum Vergleich Marke adidas: +202%) verzeichnet und sei nur in zwei Jahren profitabel gewesen. Den Verkaufspreis halte Lusebrink angesichts der schwachen operativen Entwicklung von Reebok und mit Blick auf dessen Buchwert (zum 30.06.2021: 757 Mio. Euro) für attraktiv, auch wenn er mit bis zu 2,1 Mrd. Euro (auch unter Berücksichtigung des Verkaufs der damals zur Reebok-Transaktion zählenden Marken CCM Hockey und Greg Norman für 0,4 Mrd. Euro) unter dem damaligen Kaufpreis für Reebok (3,1 Mrd. Euro) liege.Der Analyst behalte seine Prognosen bei. Er erwarte weiterhin deutliche Impulse für das operative Geschäft durch eine signifikante Erholung in den Wachstumsmärkten EMEA und Nordamerika, das strikte Kostenmanagement sowie Produktinnovationen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: