Kurzprofil adidas Group AG:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (03.05.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF).Die Zahlen für das Q1/2019 seien nach Meinung des Analysten überzeugend ausgefallen und hätten sowohl beim Umsatz (+6% y/y auf 5,88 Mrd. Euro) als auch ergebnisseitig (u.a. EBIT: +17% y/y auf 875 Mio. Euro) die Analystenprognosen (5,72 Mrd. Euro bzw. 803 Mio. Euro) als auch den Marktkonsens (5,79 Mrd. Euro bzw. 808 Mio. Euro) übertroffen. Der Ausblick für 2019 sei bestätigt worden (u.a. währungsbereinigter Umsatz: +5% bis +8% y/y; EBIT-Marge: 11,3% bis 11,5%). Lusebrink halte die Unternehmenszielsetzungen auch mit Blick auf die Quartalszahlen nun für komfortabel erreichbar.Seine EPS-Erwartungen für 2019 (EPS berichtet/bereinigt: 9,90 (alt: 9,79) Euro und 2020 (EPS berichtet/bereinigt: 11,21 (alt: 10,83) Euro) heben der Analyst an. Die nach Unternehmensangaben in H1/2019 noch bestehenden Lieferengpässe für den strategischen Bereich USA sehe Lusebrink nach wie vor kritisch, da der DAX-Konzern dadurch Marktanteile an den großen Rivalen Nike verlieren könnte. Außerdem sei die Topline-Entwicklung in Europa und bei Reebok weiterhin schwach. Dem gegenüber stünden deutliche Fortschritte bei der Verbesserung der Profitabilität und eine überzeugende Topline-Entwicklung in den strategischen Wachstumsbereichen China und E-Commerce.Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, bekräftigt seine Halteempfehlung für die adidas-Aktie. Das Kursziel werde von 220 Euro auf 250 Euro erhöht. (Analyse vom 03.05.2019)Börsenplätze adidas-Aktie: