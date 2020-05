Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (19.05.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - adidas-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) charttechnisch unter die Lupe.Seit Mitte April habe die adidas-Aktie in Form einer klassischen Korrekturflagge konsolidiert. Ende letzter Woche sei es dann zu einem nicht ganz idealtypischen "morning star" gekommen, welcher zu Wochenbeginn durch ein Aufwärtsgap (200,40 EUR zu 203,30 EUR) bestätigt worden sei. Dank dieser Weichenstellung sei nicht nur die Rückeroberung der 38-Tage-Linie (akt. bei 206,39 EUR), sondern auch die "bullishe" Auflösung des eingangs beschriebenen Konsolidierungsmusters gelungen. Der Ausbruch auf der Oberseite werde dabei durch ein äquivalentes Flaggenmuster im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) sowie ein neues MACD Einstiegssignal untermauert. Gleichzeitig notiere der zuletzt genannte Trendfolger auf Wochenbasis historisch niedrig. Unter dem Strich befinde sich das Papier also in einer vielversprechenden charttechnischen Ausgangslage. Das Hoch von Mitte April bei 229 EUR stelle dabei ein wichtiges Anlaufziel dar. Zusammen mit dem seit Januar bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 230,07 EUR) entstehe auf diesem Niveau eine markante Kumulationszone. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, die gestrige Kurslücke nicht mehr zu schließen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:219,60 EUR +2,19% (18.05.2020, 09:01)