XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

181,36 EUR -3,01% (09.06.2022, 15:10)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse (09.06.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - adidas: Stabilisierung zeichnet sich ab - AktienanalyseFür den Sportartikelhersteller adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) lief es im Auftaktquartal alles andere rund, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Umsätze seien währungsbereinigt um drei Prozent gesunken, der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen sei von 502 auf 310 Mio. Euro eingebrochen. Vor allem die Corona-Lockdowns in China hätten Spuren hinterlassen. Hinzugekommen seien höhere Ausgaben für Material und Logistik - ein Trend, der auch in der zweiten Jahreshälfte andauern dürfte, habe Konzernchef Kasper Rorsted erklärt. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäften werde 2022 daher voraussichtlich nur noch im unteren Bereich der anvisierten Spanne von 1,8 bis 1,9 Mrd. Euro liegen, habe die DAX-Gesellschaft mitgeteilt. Die operative Marge werde etwa auf dem Vorjahresniveau von 9,4 Prozent erwartet. Zuvor habe adidas 10,5 bis 11 Prozent in Aussicht gestellt. Beim Umsatz sei der Vorstand zwar bei der Erwartung eines währungsbereinigten Wachstums von 11 bis 13 Prozent geblieben. Voraussetzung sei allerdings, dass sich die geopolitische Situation in China von Negativeffekten weiter und beständig erhole. Zudem dürfte es bei der Annahme nicht zu weiteren Lockdowns in chinesischen Großstädten kommen wie im dritten Quartal des vergangenen Jahres.Die Sorgen rund um das China-Geschäft sowie die im inflationären Umfeld womöglich allgemein nachlassende Kauflaune der Verbraucher hätten der Aktie schwer zugesetzt. Allein im laufenden Jahr sei es um mehr als ein Viertel nach unten gegangen. Inzwischen zeichnet sich bei Kursen um 180 Euro jedoch eine Stabilisierung ab, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Für Zuversicht unter Anlegern sorge die Aussicht auf eine wieder anziehende China-Nachfrage nach dem Ende der Corona-Lockdowns in den Metropolen Shanghai und Peking. Rückhalt bekomme adidas zudem vonseiten vieler Analysten. Zwar seien die Kursziele nach den Zahlen teils deutlich reduziert worden, im Schnitt sähen die Experten den fairen Wert der Aktie mit gut 272 Euro aber deutlich über dem aktuellen Niveau. (Ausgabe 22/2022)