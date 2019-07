Börsenplätze adidas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

281,75 EUR -0,18% (25.07.2019, 15:46)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

281,50 EUR -0,71% (25.07.2019, 16:00)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (25.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Rekordjagd bei adidas gehe weiter. Die Aktie der weltweiten Nummer 2 in der Sportartikelbranche nehme Schritt für Schritt Kurs auf die magische Marke von 300 Euro. Auch wenn es manchem Anleger nach 55 Prozent plus im laufenden Jahr mulmig zumute werde: adidas sei im Peergroup-Vergleich nicht teuer.adidas komme mittlerweile auf ein 2019er KGV von 29 und einem 2020er KGV von 26 und sei damit genauso bewertet wie Nike. Allerdings betrage das Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz (EV-Sales) bei adidas nur 2,2, bei Nike aber bei 3,0. Das Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA (EV-EBITDA) betrage bei adidas 14,9, bei Nike 18,9.Deutlich gravierender sei der Bewertungsunterschied zu Under Armour. Die Aktie des US-Konzerns komme auf ein KGV für 2019 von 79 und für 2020 von 55. Das Verhältnis EV-Sales belaufe sich auf 2,3, das Verhältnis EV-EBITDA auf 29,6.adidas sei kein Schnäppchen mehr, im Vergleich mit den Konkurrenten sei die Aktie aber keineswegs zu teuer. Das Momentum der Aktie sei nach wie vor sehr stark, der Aufwärtstrend voll intakt.Wer dabei ist, lässt die Gewinne laufen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 215 Euro platziert werden. (Analyse vom 25.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link