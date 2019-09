Börsenplätze adidas-Aktie:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (16.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Nach dem ganz starken ersten Halbjahr befinde sich die adidas-Aktie derzeit in der Findungsphase. Der Titel kämpfe aktuell mit der 50-Tage-Linie, notiere aber weiterhin oberhalb der 100- und 200-Tage-Linie. Im Peergroup-Vergleich mit den großen Konkurrenten Nike, PUMA und Under Armour könne adidas klar punkten.Die Rekordjäger der ersten Jahreshälfte seien an der Börse nicht mehr groß gefragt. adidas, aber auch PUMA würden derzeit konsolidieren, allerdings auf hohem Niveau. Kurstreiber seien aktuell nicht groß in Sicht.Bei adidas komme es nun darauf an, dass die 100-Tage-Linie (aktuell: 266,21 Euro) halte, sollte die 50-Tage-Linie nicht halten. Falle der Titel unter den GD100, warte als nächste Unterstützung das Verlaufstief aus dem August bei 250 Euro. Halte auch diese Marke nicht, drohe ein Absturz bis in den Bereich 236 Euro (200-Tage-Linie).Das 2020er KGV von adidas liege bei 25, womit die Aktie am günstigsten in der Branche sei. Auch beim Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA reiche kein Konkurrent an adidas heran.Das Potenzial, das sich aus noch mehr Digitalisierung und Automatisierung für adidas ergebe, sei noch längst nicht ausgereizt. Die aktuelle Konsolidierung ist eine Kaufchance, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link