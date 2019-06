Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze adidas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

271,00 EUR +1,99% (28.06.2019, 14:53)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

270,45 EUR +1,60% (28.06.2019, 15:03)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (28.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der weltgrößte US-Sportartikelhersteller Nike habe die Anleger mit einer überraschend schwachen Gewinnentwicklung enttäuscht. Während die Nike-Aktie im vorbörslichen Handel unter Druck sei, lege die Aktie von adidas fast 2 Prozent zu und nähere sich wieder dem Rekordhoch an. Die Aktie habe noch mehr Luft.Nike habe im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahrs den Umsatz um 10 Prozent auf 10,2 Milliarden Dollar gesteigert. Der Gewinn je Aktie habe sich auf 62 Cent belaufen, was 4 Cent unter den Erwartungen der Analysten gelegen habe.Nike habe Investitionen in Innovationen und Digitalisierung für die Entwicklung verantwortlich gemacht. Dies habe die Nachfrage der Konsumenten geführt von Nike Direct beflügelt.Der Markt ziehe nun Rückschlüsse auf adidas. Die Qualitätsoffensive der Deutschen setze Nike offenbar merklich unter Druck, die Investitionen zu erhöhen. Das drücke auf die Margen.Es sei nur eine Frage, bis die adidas-Aktie das Rekordhoch bei 275,60 Euro knacke. Das Unternehmen überzeuge weiterhin gleich dreifach: Starke Marke, die dynamisch wachse, mehr Profitabilität dank Digitalisierung und Robotik, Aussicht auf einen nachhaltigen Turnaround bei der lange Zeit schwächelnden US-Tochter Reebok.Ziel des "Aktionär": 300 Euro, Stopp: 215 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zu der Aktie von adidas. (Analyse vom 28.06.2019)(Mit Material von dpa-AFX)