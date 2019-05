Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt knapp 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 21 Milliarden Euro. (21.05.2019/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Nike, adidas und andere Schuhgiganten würden scharf gegen Donald Trump schießen. In einem Brief an den US-Präsidenten würden die Unternehmen ihn dazu drängen, die Zölle für in China hergestellte Schuhe zu überdenken. Trotz der Schwierigkeiten gebe die adidas-Aktie am Dienstag mächtig Gas und klettere auf ein neues Rekordhoch bei 258,30 Euro. Die Anleger würden offenbar den Handelsstreit ausblenden.Charttechnisch sei alles super, bewertungstechnisch werde die Luft allerdings dünner. Zudem seien die Folgen des Handelsstreits noch nicht abzusehen. Gewinne laufen lassen und Stopp bei 215 Euro setzen, rät Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link