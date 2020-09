Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

288,00 EUR +5,96% (22.09.2020, 09:46)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

288,90 EUR +5,82% (22.09.2020, 10:00)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (23.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Ein starker Quartalsbericht des US-Konkurrenten Nike sei am Mittwoch vorbörslich auch zur Freude der Aktionäre von adidas. Die Aktie lege im frühen Mittwochshandel deutlich zu und stehe unmittelbar vor einem neuen Sechsmonatshoch. Neue Hochs seien nur eine Frage der Zeit, denn das Sentiment verbessere sich zusehends - zumal der adidas-Aktie vor Kurzem endlich der Ausbruch über den horizontalen Widerstand bei 268/270 Euro gelungen sei. Als nächster Widerstand warte die 292-Euro-Marke. Werde sie geknackt, rücke als nächstes das Rekordhoch bei 317,45 Euro in den Fokus.Corona führe dazu, dass die Menschen noch viel stärker auf ihre Gesundheit achten und mehr Sport treiben würden. Das spiele v.a. den Großen der Branche in die Karten. Das Kursziel des "Aktionärs" für die addidas-Aktie laute 320 Euro, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.09.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze adidas-Aktie: