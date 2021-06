Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (28.06.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - adidas-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) charttechnisch unter die Lupe."Taktgeber Tradingrange" hätten sie zuletzt in Bezug auf die adidas-Aktie getitelt. Gemeint gewesen sei die Schiebezone zwischen rund 250 EUR und gut 300 EUR. Mittlerweile sei das Papier einen Schritt weiter, denn die Hochs vom November 2020 bzw. März 2021 bei 306,70/306,80 EUR seien per Wochenschlusskurs am vergangenen Freitag übersprungen worden. Auf Tagesbasis gehe der beschriebene Ausbruch mit einem Aufwärtsgap (293,80 EUR zu 299,20 EUR) sowie dem Abschluss einer trendbestätigenden Korrekturflagge einher. Die jüngsten Kursavancen würden darüber hinaus auch auf Point & Figure-Basis für ein prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen. Per Saldo lägen derzeit also eine ganze Reihe von konstruktiv stimmenden Chartformationen vor. Aus der Höhe des Konsolidierungsmusters ergebe sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 50 EUR, sodass perspektivisch neue Rekordstände jenseits des bisherigen Allzeithochs vom Januar 2020 bei 317,45 EUR winken würden. Die 138,2%-Fibonacci-Projektion des 2020-Rückschlags biete sogar Raum bis 376,76 EUR. Eine enge Absicherung auf Basis des 2019er-Hochs bei 296,75 EUR gewährleiste ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 28.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:311,35 EUR +6,44% (25.06.2021, 17:35)