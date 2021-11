Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (10.11.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Wie erwartet habe das Umsatzwachstum des deutschen Sportartikelriesen adidas im dritten Quartal etwas abgenommen. So habe der währungsbereinigte Umsatz trotz negativer externer Effekte in Höhe von EUR 600 Mio. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3% gesteigert werden können. Mit EUR 5,75 Mrd. habe man damit dennoch etwas unter den Erwartungen der Analysten (EUR 5,84 Mrd.) gelegen. Der Gewinn pro Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen sei mit EUR 2,34 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 24 Cent niedriger ausgefallen. Auch hier sei von den Analysten mehr erwartet worden (EUR 2,48).Im Hinblick auf das Gesamtjahr habe adidas grundsätzlich die bisher angegeben Jahresprognosen bestätigt, man zeige sich jedoch etwas vorsichtiger. Es werde noch immer ein Umsatzanstieg von bis zu 20% und ein Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen zwischen EUR 1,4 Mrd. und EUR 1,5 Mrd. erwartet, man gehe aber inzwischen davon aus, dass das Ergebnis im unteren Bereich der kommunizierten Spanne liegen werde. Im Prozess rund um die Veräußerung Reeboks befinde man sich "auf gutem Weg".Die letzte Empfehlung zur Aktie von adidas lautete "Kauf", so Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 10.11.2021)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze adidas-Aktie: