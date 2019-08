Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

264,00 EUR -0,68% (22.08.2019, 16:05)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

263,60 EUR -1,03% (22.08.2019, 16:17)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (22.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Nach einem sehr starken ersten Halbjahr komme die adidas-Aktie seit Wochen nicht mehr in die Gänge. Die 50-Tage-Linie habe der DAX-Titel bereits gerissen. Nun komme es drauf an, dass die 100-Tage-Linie halte. Vorstandschef Kasper Rorsted lasse sich von der Kursdelle aber nicht einmal annähernd aus dem Tritt bringen und sehe adidas trotz einer schwierigen Konjunktur im Plan.Der langfristige Aufwärtstrend der adidas-Aktie sei intakt. Die Gewinnmitnahmen seien nach der Kursrally abzusehen gewesen. Die zunehmende Digitalisierung führe dazu, dass adidas immer mehr zum Tech-Unternehmen werde. Insofern und angesichts der stetig steigenden Margen sei die adidas-Aktie mit einem 2020er-KGV von 24 moderat bewertet. "Der Aktionär" bleibe bullish, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.08.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze adidas-Aktie: