173,94 EUR +4,21% (19.03.2020, 14:22)



DE000A1EWWW0



A1EWWW



ADS



ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (19.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der DAX-Titel starte am Donnerstag einen Erholungsversuch. Zwischenzeitlich habe die adidas-Aktie sechs Prozent im Plus gelegen. Schnäppchenjäger würden von der günstigen Bewertung der Aktie angelockt. Der Sportartikelhersteller selbst sehe sich für die Krise gut gerüstet - auch wenn die Kunden derzeit andere Sorgen hätten."Wer in Quarantäne zu Hause ist, kauft natürlich lieber Milch und Brot als T-Shirts und Sneakers", sage adidas-CEO Kasper Rorsted. Doch sein Finanzvorstand Harm Ohlmeyer sei sich sicher: "Ich glaube nicht, dass Corona den Menschen die Lust auf Sport nimmt."Ohlmeyer zum AKTIONÄR: "Sport ist ein absoluter Megatrend, überall auf der Welt. Die Leute wollen sich bewegen und sich fit halten, ob drinnen oder draußen." Jedoch könne momentan niemand seriös vorhersagen, wann die Krise wieder verschwinde.Die drei Streifen von adidas seien eine Weltmarke, die durch Corona nicht verschwinden werde. Nach dem Crash komme der DAX-Titel nur noch auf ein 2021er-KGV von 14.Der Kurs der adidas-Aktie bietet eine Kaufchance für Langfrist-Anleger, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link