Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

269,40 EUR -2,88% (27.01.2021, 11:01)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (27.01.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas: Kann eine Trendumkehr verhindert werden? - AktiennewsDie Aktie von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) hat die Verluste des Kurseinbruchs vom Frühjahr 2020 größtenteils ausgleichen können, so die Experten von XTB.Seit November seien die Bullen jedoch zweimal an der Marke von 300 Euro gescheitert, die einen Anstieg zum 17 Euro entfernten Allzeithoch verhindert habe. Der Kurs befinde sich seitdem im Korrekturmodus und könnte heute erneut die Unterstützungszone bei 269 Euro testen. Am Dienstag sei die Aktie von dem genannten Bereich abgeprallt, habe jedoch kein Bullish-Engulfing ausbilden können, da in den letzten Handelsminuten einige Gewinnmitnahmen zu beobachten gewesen seien. Unter 269 Euro könnte der im Mitte März begonnene Aufwärtstrend umgekehrt werden.Börsenplätze adidas-Aktie:269,40 EUR -2,64% (27.01.2021, 10:46)