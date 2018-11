Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

198,60 EUR -3,55% (07.11.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

199,10 EUR -3,82% (07.11.2018, 18:05)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017). (07.11.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF).Die Q3-Zahlen hätten ein gemischtes Bild geboten. Während sie umsatzseitig (+4% y/y auf 5,87 Mrd. Euro) leicht hinter der Analystenerwartung (5,95 Mrd. Euro) zurückgeblieben seien, hätten sie ergebnisseitig (u.a. EBIT: +13% y/y auf 901 Mio. Euro) die Analystenprognose (880 Mio. Euro) geschlagen. Die Fokus-Bereiche des Unternehmens, Nordamerika, China, E-Commerce hätten sich erfreulich entwickelt, während die Top-Line-Entwicklung in der zweitgrößten Region Westeuropa enttäuscht habe. Aufgrund der Entwicklung habe adidas den Umsatzausblick (wb.) für 2018 gekappt (+8% bis +9% (zuvor: etwa +10%)). Im Gegensatz dazu seien die Ergebnis- und Profitabilitätsziele erhöht worden.Durch die Senkung der Umsatz-Guidance rücke die Entwicklung in der zweitgrößten Region Westeuropa wieder in das Blickfeld. Die sehr verhaltene Entwicklung in Westeuropa, die anhaltende Schwäche von Reebok sowie die (noch) bestehenden Risiken durch Handelskonflikte (u.a. USA - China) würden das Kurspotenzial für den DAX-Titel begrenzen.Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, bekräftigt seine Halteempfehlung für die adidas-Aktie und das Kursziel von 230 Euro. (Analyse vom 07.11.2018)Börsenplätze adidas-Aktie: