DE000A1EWWW0



A1EWWW



ADS



ADDDF



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt knapp 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 21 Milliarden Euro. (03.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Sportartikelkonzern adidas hat seine Gewinne zum Jahresauftakt deutlich gesteigert und besser abgeschnitten als vom Markt erwartet. Die Aktie explodiere am Morgen und klettere auf den höchsten Stand aller Zeiten. Das Kursziel des "Aktionär" sei zum Greifen nah. Wie viel gehe da noch für den Top-Performer?Nach einem starken ersten Quartal habe adidas seine Jahresprognose bestätigt. Laut dem adidas-Vorstand werde sich das Wachstum im zweiten Halbjahr voraussichtlich wieder beschleunigen.Erwarte adidas im ersten Halbjahr aufgrund von Lieferproblemen einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von drei bis 4 Prozent, solle dieser im Gesamtjahr bei fünf bis acht Prozent liegen. Der Gewinn solle um acht bis zwölf Prozent auf 1,845 Milliarden bis 1,915 Milliarden Euro klettern.Im ersten Quartal habe adidas den Umsatz um sechs Prozent auf knapp 5,9 Milliarden Euro gesteigert. Die Analysten hätten mit Erlösen von lediglich 5,8 Milliarden Euro gerechnet. Das Betriebsergebnis sei um gut 17 Prozent auf 875 Millionen Euro gewachsen. Hier hätten die Analysten 793 Millionen Euro erwartet.Nach dem überraschend starken ersten Quartal könnte sich die Jahresprognose als konservativ herausstellen, was die Aktie noch weiter antreiben würde."Der Aktionär" bleibt bei seinem Kursziel von 260 Euro, so Andreas Deutsch. Der Stopp sollte auf 215 Euro angehoben werden. (Analyse vom 03.05.2019)Mit Material von dpa-AFX