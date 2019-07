Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

288,90 EUR -0,31% (29.07.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

288,35 EUR -0,57% (29.07.2019, 21:51)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (29.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Keine Frage: 2019 sei das Jahr der adidas-Aktie. Seit Jahresanfang habe der Titel 55% zugelegt. Ein Ende der Super-Rally sei nicht in Sicht, das Momentum sei weiterhin stark. 2019 sei nicht das erste starke Jahr für die Aktionäre des fränkischen Konzerns: Die Langfrist-Performance der adidas-Aktie sei eine einzige Augenweide.Wer exakt vor 20 Jahren adidas-Aktien gekauft habe, komme nun auf eine Performance von 1.250%. Der DAX habe im selben Zeitraum schlappe 138% zugelegt. Wäre ein adidas-Aktionär auf die Idee gekommen, die Dividenden zu reinvestieren, hätte er eine Rendite von 1.676% eingefahren.adidas sei kein Schnäppchen mehr, im Vergleich mit den Konkurrenten sei die Aktie jedoch keineswegs zu teuer. Der langfristige Aufwärtstrend sei voll intakt. Wer dabei sei, lasse die Gewinne laufen. Der Stopp sollte bei 215 Euro platziert werden, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.07.2019)Börsenplätze adidas-Aktie: