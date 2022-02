Börsenplätze adidas-Aktie:



232,85 EUR -0,02% (14.02.2022, 18:16)



231,15 EUR -2,14% (14.02.2022, 17:35)



DE000A1EWWW0



A1EWWW



ADS



ADDDF



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (14.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die drohende Eskalation im Ukraine-Konflikt setze den Börsen zu. Besonders adidas-Anleger wüden sich um das Russland-Geschäft sorgen. Der Abwärtstrend der Aktie habe sich daher weiter beschleunigt. Das Papier des fränkischen Sportartikelherstellers notiere nun so tief wie zuletzt im Sommer 2020. Jetzt stünden diese Marken im Fokus.Die Aufwärtsbewegung im Oktober habe sich als nicht nachhaltig erwiesen, so dass sich der übergeordnete Abwärtstrend der adidas-Aktie fortgesetzt habe. Zuletzt habe sich der Kurs um die mehrfach angelaufene 240-Euro-Marke stabilisiert, doch zum heutigen Wochenstart sei die adidas-Aktie weiter abgesackt. Anleger seien in Sorge um die Umsätze, die adidas in nicht geringem Maße in Russland mache. Bereits im Zuge der Krim-Annexion habe das dortige Geschäft massiv gelitten.Jetzt teste die adidas-Aktie die Unterstützungen von den 2020er-Tiefs um 230 Euro. Sie sollte dort Halt finden, da das untere Bollinger-Band an dieser Marke verlaufe. Außerdem zeige die Hammer-Tageskerze, dass die Bullen den Kurs mit aller Kraft über dem Widerstand halten wollten. Würden sie aber scheitern, drohe der Aktie ein weiterer Rücksetzer bis zur nächsten massiven Unterstützungszone an den Zwischenhochs vom März und April 2020 um 210 Euro.Die adidas-Aktie komme nicht zur Ruhe. Drohende Umsatzrückgänge in Russland würden den Kurs belasten. Wegen des schlechten Chartbilds und der Unvorhersehbarkeit der politischen Entwicklungen sollten Anleger die Finger vom Papier lassen, so Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link