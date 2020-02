Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

246,40 EUR -4,18% (28.02.2020, 16:09)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

245,15 EUR -3,48% (28.02.2020, 16:24)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (28.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Hersteller von Sportartikeln und Bekleidung seien besonders von den Folgen des Coronavirus betroffen. Die Shopping-Laune der Kunden habe einen empfindlichen Dämpfer erhalten. Außerdem seien viele Unternehmen von Zulieferern in China abhängig. Genaue Prognosen seien derzeit kaum möglich. Von adidas gebe es allerdings erste Zahlen, die zeigen würden, wie problematisch die Lage sei.Seit dem chinesischen Neujahr am 25. Januar liege die Geschäftstätigkeit des fränkischen Konzerns in China 85% unter dem Vorjahresniveau, habe das Unternehmen mitgeteilt. Eine "erhebliche Anzahl" von Geschäften in China sei geschlossen worden. Dies sei bereits am 19. Februar der Stand gewesen. Zu diesem Zeitpunkt habe adidas bereits ein Task-Force-Team eingerichtet, um die Lage zu beobachten. Mittlerweile habe der deutsche Sportartikelhersteller seine Reisebeschränkungen für Mitarbeiter aufgrund der aktuellen Lage u.a. auf Norditalien ausgeweitet."Angesichts der sich täglich verändernden Lage lässt sich das Ausmaß der Gesamtauswirkungen auf unser Geschäftsjahr 2020 zu diesem Zeitpunkt nicht zuverlässig quantifizieren", habe adidas mitgeteilt. Am 11. März veröffentliche das Unternehmen seine Jahreszahlen. Dann wolle adidas weitere Details bekanntgeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: